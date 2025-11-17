Jueza ordena liberar a estudiante de 16 años detenido por ICE en cita migratoria

2 minutos

Nueva York, 17 nov (EFE).- Una jueza federal de Nueva York ordenó este lunes al Gobierno de EE.UU. que libere a un estudiante ecuatoriano de 16 años detenido por el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) en una cita rutinaria, como reivindicaban organizaciones civiles y hasta la Alcaldía.

Joel Camus, un estudiante de instituto público en El Bronx, fue detenido el 23 de octubre por ICE pese a tener un «estatus especial de joven inmigrante», que da una vía a los menores indocumentados para obtener la residencia permanente en EE.UU., según argumentó su defensa.

El contralor de Nueva York, Brad Lander, que publicó el caso del joven en las redes sociales, anunció hoy que la jueza Cathy Seibel ha ordenado su puesta en libertad y, además, en su decisión ha tildado al Gobierno de Donald Trump de «orwelliano o kafkiano» por su acción migratoria.

El joven y su madre llegaron a finales de 2022 a EE.UU. huyendo de la violencia pandillera en Ecuador, y un juzgado de familia dictó que se trataba de un joven vulnerable y su potencial retorno a Ecuador iba en contra de sus intereses, por lo que debería permanecer en el país, indica el medio AmNY.

La madre, Elvia Chafla, decidió autodeportarse a Ecuador a principios de este año con la esperanza de que eso favoreciera la residencia de su hijo, pero las autoridades le detuvieron igualmente argumentando que pesaba una orden de deportación sobre ambos y que el joven estaba solo en el país, recoge The New York Times.

La jueza Seibel arremetió hoy en una audiencia contra los fiscales por «perseguir este caso particular», ordenó que abandone el refugio juvenil de la Oficina de reasentamiento de refugiados donde permanece detenido por ICE y que pase a estar en custodia de su tío, agrega el New York Post.

El caso de Camas, que no es el único que implica la detención de un menor por parte de ICE en EE.UU., ha recibido atención de la Alcaldía de Nueva York, que hizo una petición en el litigio para que el joven fuera liberado por el bien de su educación y de la estabilidad de las escuelas locales. EFE

nqs/jco/pddp