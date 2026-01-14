Jueza ratifica medida de prisión preventiva a pareja de presunto narco uruguayo Marset

2 minutos

Asunción, 14 ene (EFE).- Una jueza de Paraguay ratificó la medida de prisión preventiva contra Gianina García Troche, investigada por supuesto lavado de activos y considerada la pareja sentimental del presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, quien permanece prófugo, informaron este miércoles medios locales.

El diario ABC Color reportó que la titular del Tribunal de Apelaciones Especializado en Delitos Económicos, Corrupción y Crimen Organizado, Rosarito Montanía, rechazó un recurso que presentó la defensa de García Troche que pedía anular la detención preventiva, al señalar que se trataba de una «pena anticipada».

Pero el tribunal resolvió que la privativa de libertad está justificada, puesto que busca garantizar la comparecencia de la imputada en medio del proceso legal que se le sigue, y no vulnera el principio de presunción de inocencia que establece el Código Penal paraguayo.

De igual forma, la jueza Montanía ratificó la imputación por presunto lavado de dinero contra la mujer, que continuará recluida en la prisión militar de Viñas Cue, que se ubica en Asunción, la capital paraguaya.

El medio también recordó que el fiscal antidrogas Deny Yoon Pak está al frente de la acusación y tiene hasta el próximo 20 de mayo para concluir y presentar su investigación.

García Troche está detenida en Paraguay desde mayo pasado, después de que fuera arrestada en España, desde donde fue extraditada.

La imputación en su contra hace parte de la investigación abierta en Paraguay tras el operativo ‘A Ultranza Py’ de 2022, que es considerado el más grande ejecutado hasta ahora contra el crimen organizado y el lavado de dinero en el país.

La Fiscalía la acusa de presuntamente introducir «al sistema financiero paraguayo millonarios montos provenientes del tráfico de drogas, utilizando mecanismos sofisticados de ocultamiento de bienes y fondos». EFE

