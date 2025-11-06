Jueza veta el uso de la fuerza de agentes migratorios contra manifestantes en Chicago

2 minutos

Miami (EE.UU.), 6 nov (EFE).- Una jueza federal de EE.UU. ordenó este jueves que los agentes migratorios se abstengan de usar la fuerza contra manifestantes pacíficos y periodistas en Chicago, al determinar que las prácticas actuales de la «Operación Midway Blitz» del Gobierno de Trump vulneran sus derechos constitucionales.

La jueza federal Sara Ellis, del Distrito Sur de Illinois, emitió la orden tras constatar múltiples violaciones en semanas recientes.

La medida cautelar responde a una demanda que alega el uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes federales en su operativo de control migratorio en el área de Chicago.

Tras reiteradas críticas a los funcionarios federales por incumplir sus órdenes anteriores, Ellis añadió la obligación de que los agentes utilicen cámaras corporales durante sus operaciones.

La magistrada precisó que su fallo, que se espera sea apelado por la Administración Trump, refina una orden previa que exigía a los agentes portar identificaciones visibles y prohibía ciertas técnicas de control de disturbios, como el gas lacrimógeno, contra manifestantes pacíficos y periodistas.

La jueza documentó casos en los que agentes de la Patrulla Fronteriza usaron fuerza contra residentes, incluidos manifestantes y personas en oración, en aparente violación de la Primera Enmienda y de una orden previa que prohibía el uso de gas lacrimógeno y otros métodos contra quienes no representaban una amenaza inmediata.

Durante una audiencia de un día, Ellis escuchó a líderes religiosos, manifestantes y residentes que denunciaron sentirse aterrorizados por las acciones de la ‘Operación Midway Blitz’.

Desde principios de octubre, los agentes federales han usado gas lacrimógeno en al menos siete ocasiones, sin advertencias previas ni cumplimiento de la orden judicial. EFE

