Jueza veta el uso de la fuerza de agentes migratorios contra manifestantes en Chicago

Miami (EE.UU.), 6 nov (EFE).- Una jueza federal de EE.UU. ordenó este jueves que los agentes migratorios se abstengan de usar la fuerza contra manifestantes pacíficos y periodistas en Chicago, al determinar que las prácticas actuales de la ‘Operación Midway Blitz del Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, vulneran sus derechos constitucionales.

La jueza federal Sara Ellis, del Distrito Sur de Illinois, emitió la orden tras constatar múltiples violaciones en semanas recientes.

La medida cautelar responde a una demanda que alega el uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes federales en su operativo de control migratorio en el área de Chicago.

Tras reiteradas críticas a los funcionarios federales por incumplir sus órdenes anteriores, Ellis añadió la obligación de que los agentes utilicen cámaras corporales durante sus operaciones.

La magistrada precisó que su fallo (que se espera sea apelado por la Administración Trump), afina una orden previa que exigía a los agentes portar identificaciones visibles y prohibía ciertas técnicas de control de disturbios, como el gas lacrimógeno, contra manifestantes pacíficos y periodistas.

La jueza documentó casos en los que agentes de la Patrulla Fronteriza usaron fuerza contra residentes, incluidos manifestantes y personas en oración, en aparente violación de la Primera Enmienda y de una orden previa que prohibía el uso de gas lacrimógeno y otros métodos contra quienes no representaban una amenaza inmediata.

Durante una audiencia de un día, Ellis escuchó este miércoles a líderes religiosos, manifestantes y residentes que denunciaron sentirse aterrorizados por las acciones de la ‘Operación Midway Blitz’.

Desde principios de octubre, los agentes federales han usado gas lacrimógeno y balas de pimienta en al menos siete ocasiones, sin advertencias previas ni cumplimiento de la orden judicial.

La jueza afirmó que el gobierno mintió bajo juramento, y que la conducta violenta de los agentes en el área metropolitana de Chicago no muestra indicios de detenerse o moderarse.

Agregó que los videos de las cámaras corporales de los agentes, presentados por el ICE, no coinciden con lo que el DHS alega que ocurrió en varios incidentes de los últimos dos meses.

La jueza señaló que los vídeos mostraban un claro uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes durante los operativos de control migratorio, tanto en el centro de detención del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés) en Broadview, como en las calles del área de Chicago, con el lanzamiento de gases lacrimógenos sin previo aviso, lo que provocó escenas de caos.

También refutó el testimonio grabado del comandante de la Patrulla Fronteriza Greg Bovino, a cargo del operativo, quien defendió sus acciones y las de los agentes federales.

«Considero que las pruebas presentadas por el gobierno son simplemente inverosímiles, el uso de la fuerza es inconcebible», afirmó Ellis, quien ordenó la divulgación del testimonio de Bovino, hasta el momento mantenido en secreto. EFE

