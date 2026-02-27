Juicio por caso Odebrecht en Panamá llega a su último día con acusación contra Martinelli

Ciudad de Panamá, 27 feb (EFE).- El juicio por el caso Odebrecht en Panamá está previsto que culmine este viernes, tras semanas de audiencia en la que la Fiscalía ha vinculado al expresidente Ricardo Martinelli (2009-2012) y parte de su círculo cercano con la supuesta red de sobornos de la constructora brasileña.

Luego de dar por finalizado este juicio, la jueza de la causa podrá acogerse a un término de treinta días para emitir sentencia contra los implicados por el delito de blanqueo de capitales, cometido presuntamente a través de estructuras en terceros países.

La Fiscalía sustentó sus «alegatos finales» esta semana con pruebas del Departamento de Justicia de EE.UU., la Policía de Andorra y delaciones de colaboradores brasileños.

Además, se hizo referencia a menudo al juicio de Odebrecht en Estados Unidos, en el que los hijos del expresidente Martinelli fueron condenados a cárcel al admitir haber pagado sobornos por «órdenes del padre».

Así los tres fiscales solicitaron condenas, en calidad de autores, para 16 de los procesados, entre ellos Martinelli y varios de los exministros de su Gobierno (2009-2014), mientras que para otras cinco personas pidieron la emisión de fallos absolutorios.

El juicio del mayor escándalo de corrupción en Panamá llega hoy a su término después de posponerse hasta en seis ocasiones desde 2023 por diversas razones administrativas o falta de notificación de algunos imputados y de una intermitente investigación iniciada en 2015.

Martinelli, el principal señalado

El principal señalado de este juicio es el expresidente Martinelli, quien ha asistido de manera virtual al estar asilado en Colombia después de ser condenado por corrupción por otro caso. La Fiscalía vinculó al exmandatario con «pagos corruptos» de sobornos realizados por la constructora brasileña.

Una de las fiscales dijo que el expresidente «tiene que haber recibido de muchas más maneras (pagos de sobornos) que el resto de las personas, pero que también lo llevan al mismo destino: a prever razonadamente, porque no solo coordinaba de manera directa con los colaboradores, sino que también lo hacía con los ministros».

Por este caso también están implicados los hermanos Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli, así como el expresidente Juan Carlos Varela (2014-2019). Pero enfrentarán el proceso ante la Corte Suprema de Justicia debido a su condición de miembros del Parlamento Centroamericano, lo que les otorga fuero especial.

El esquema de corrupción

La Fiscalía argumenta que hubo un gran esquema de corrupción para blanquear el dinero obtenido de sobornos para hacerse con obras públicas y donaciones para campañas políticas, por medio de sociedades en países como Suiza o Andorra, empresas, bancos y testaferros.

La investigación se abrió en 2015 en Panamá, fue archivada, reabierta en 2017 -luego que la empresa confesó en EE.UU. que había pagado 788 millones de dólares en sobornos en una docena de países, incluido Panamá- y culminó en octubre de 2018.

Odebrecht pagó en Panamá más de 80 millones de dólares a funcionarios y particulares, según las confesiones de André Rabello, quien dirigió por varios años las operaciones de la constructora brasileña en el país centroamericano.

Durante el transcurso de la investigación, se sancionó a Odebrecht con una multa de 220 millones de dólares, de los cuales a la fecha han pagado la suma de 78 millones de dólares. Además se aprehendió dinero por una cantidad de 16 millones de dólares en Panamá, y en jurisdicciones extranjeras la suma de 43 millones, según la Fiscalía. EFE

