Julieta Venegas anuncia gira en México y prepara la presentación en vivo de su nuevo disco

2 minutos

Ciudad de México, 19 ene (EFE).- La cantante mexicana Julieta Venegas anunció este lunes la venta de boletos para su gira en México en la que presentará en vivo su nuevo disco ‘Norteña’. El primer concierto será el 22 de mayo en el Audiorama El Trompo en la ciudad fronteriza de Tijuana.

La intérprete, que recientemente acompañó a Bad Bunny en su sexto concierto en Ciudad de México frente a miles de personas con su éxito ‘Lo siento BB’, estará ofreciendo los temas de su nuevo álbum inspirado en la música popular nacional -incluido el género del corrido- en 14 ciudades del país.

Algunos de los destinos de la gira son Toluca (4 de junio), Querétaro (6 de junio), Puebla (10 de junio), Ciudad de México (17 de junio) y cerrará en Guadalajara el 20 del citado mes, según un comunicado compartido por la empresa de entretenimiento Ocesa.

La compositora, de 55 años, ha trascendido en la industria manteniéndose como una de las artistas nacionales más escuchadas en Spotify, con más de 18 millones de oyentes mensuales.

Venegas ahora vuelve a los escenarios con ‘Tiempos Dorados’, la primera canción de su más reciente disco con tintes del regional mexicano en el que utilizó instrumentos como el requinto (cordófono similar a una guitarra) y el trombón, lo que demuestra su “versatilidad” como instrumentista, apuntó Ocesa.

«Me gusta mucho homenajear este Norte a mi manera. Con sonidos que son parte de mi vida, a los que yo siento como familiares, que me llevan al mismo lugar, al hecho de que con mucho orgullo, soy Norteña», señaló la cantante en redes sociales sobre este nuevo proyecto que retrata la zona del país en la que creció.

La artista criada en la ciudad fronteriza de Tijuana cuenta con reconocimiento internacional y una trayectoria en la que destacan nueve discos de estudio, entre ellos ‘Aquí’ (1997), su álbum debut que recibió el apoyo de las bandas mexicanas Café Tacvba y Jaguares.

Su camino por la música también ha brillado por su compromiso con los valores del diálogo, la justicia social y la igualdad, por lo que la autora de ‘Limón y sal’ recibió el premio Pirineos Sur a la Diversidad Cultural 2025, que compartió con la cantautora Natalia Lafourcade.

Los boletos de la gira estarán a la venta a partir del 20 de enero con preventa a partir del este lunes para los clientes de Banamex a través de Ticketmaster y E-Ticket para el caso de Toluca, Puebla y Querétaro. EFE

