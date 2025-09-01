Junior de Barranquilla se afianza en la cima de la liga colombiana tras un 4-0 al Llaneros

Bogotá, 31 ago (EFE).- El Junior de Barranquilla reafirmó su liderazgo el viernes durante la novena jornada de la liga de fútbol colombiana tras golear por 4-0 a Llaneros en el estadio Metropolitano.

El equipo ‘tiburón’ del uruguayo Alfredo Arias rápidamente abrió el marcador gracias a Guillermo Paiva, quien definió con pierna derecha tras un gran pase de José Enamorado.

La insistencia barranquillera continuó y Jhonier Guerrero amplió la ventaja tras recibir un pase profundo de Paiva y un toque sutil de Enamorado. En la segunda mitad, un autogol de Óscar Cabezas y una definición tranquila de Stiven Rodríguez cerraron la goleada, mientras Llaneros terminó con un jugador menos por la expulsión de Julián Angulo.

En Medellín, Atlético Nacional se impuso 1-0 a Envigado en un clásico regional marcado por la superioridad verdolaga desde los primeros minutos.

Juan Bauzá abrió el marcador tras una buena conexión con Alfredo Morelos, quien además generó constante peligro. Envigado se complicó aún más cuando William Hurtado fue expulsado en el primer tiempo y Nacional tuvo que manejar la ventaja con calma, sin lograr despejar todas las dudas en la definición.

Por su parte, Independiente Medellín derrotó 3-1 a Deportivo Cali en Palmaseca con un doblete de Brayan León y un gol más de su equipo, consolidando un triunfo contundente que lo mantiene en la pelea por los primeros puestos.

En Bogotá, Millonarios consiguió el viernes en Rionegro un triunfo 2-1 ante Águilas Doradas con un gol de Juan Carlos Pereira en el minuto 90, marcando la primera victoria de Hernán Torres como técnico azul en la Liga.

América de Cali sigue sin levantar cabeza y cayó 1-0 frente a Alianza en Valledupar, completando cinco partidos consecutivos sin ganar y sumergiéndose en la crisis del fondo de la tabla.

La jornada dominical se completó con empates entre La Equidad y Deportivo Pasto (0-0), y Deportes Tolima ante Fortaleza (1-1), dejando la parte media de la clasificación muy reñida.

La próxima fecha tendrá como partidos destacados el enfrentamiento entre Santa Fe y Once Caldas, compromisos que podrían mover la tabla y generar nuevas emociones en la zona media de la clasificación del torneo. EFE

