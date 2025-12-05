Jurado de EEUU rechaza volver a acusar a fiscal Letitia James, enemistada con Donald Trump

2 minutos

Washington, 4 dic (EFE).- Un gran jurado en Virginia se negó este jueves a presentar nuevos cargos por fraude hipotecario contra la fiscal general de Nueva York, Letitia James, enemistada con el presidente Donald Trump, frustrando por segunda vez los esfuerzos del Departamento de Justicia para impulsar el caso.

La decisión llega una semana después de que un juez desestimara la primera acusación por un nombramiento ilegal del fiscal que presentó el caso.

El rechazo del gran jurado, calificado por analistas como un hecho inusual en el sistema estadounidense, supone un revés significativo para el presidente Donald Trump, quien ha convertido la persecución penal de James en una prioridad tras la demanda civil por fraude que la fiscal presentó contra él y su organización inmobiliaria en Nueva York.

El abogado de James, Abbe Lowell, celebró la decisión como «un rechazo decisivo de un caso que nunca debió existir».

Pese al revés, funcionarios del Gobierno indicaron que podrían intentar nuevamente una acusación o apelar la decisión judicial previa, mientras el Departamento de Justicia continúa defendiendo la legalidad de sus actuaciones.

El caso se basa en denuncias impulsadas por Bill Pulte, director de la Agencia Federal de Financiamiento de la Vivienda y aliado de Trump, quien acusó a James de falsificar documentación de un préstamo hipotecario en propiedades adquiridas en Virginia.

La acusación inicial alegaba que James obtuvo condiciones crediticias favorables al declarar que una vivienda sería utilizada como residencia secundaria, pese a que según los fiscales la alquiló a terceros.

James ha negado las acusaciones y sostiene que el caso es parte de una campaña de represalias políticas impulsada desde la Casa Blanca. El Departamento de Justicia designó a un fiscal externo para presentar nuevamente el caso, sin éxito.

Además del proceso en Virginia, James enfrenta una investigación separada en Nueva York, dirigida por el fiscal interino John Sarcone, otro designado por Trump, cuya autoridad legal está siendo impugnada por la defensa.

La jueza Lorna Schofield escuchó este jueves argumentos sobre si Sarcone puede emitir citaciones al gran jurado, pero no ha anunciado cuándo tomará una decisión. EFE

dte/jrh