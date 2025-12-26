Jurado electoral ratifica exclusión de partido Acción Popular de las elecciones en Perú

Lima, 26 dic (EFE).- El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de Perú ratificó este viernes la exclusión definitiva del partido derechista Acción Popular (AP) de las elecciones generales peruanas del próximo año, al declarar «improcedente» un recurso que solicitó que se revise y anule una resolución previa que invalidó sus comicios primarios.

El pleno del JNE señaló que la decisión tomada por el supremo tribunal electoral el pasado 11 de diciembre «es cosa juzgada» y dispuso el archivo definitivo del expediente, informó el organismo en un comunicado.

Indicó que los representantes legales de AP «alegaron, entre otros aspectos, afectaciones al debido proceso y al derecho a elegir y ser elegido, así como la vulneración al principio de legalidad».

Sin embargo, el JNE reiteró que la ley peruana establece que sus resoluciones son una «instancia final y definitiva, por lo que no son susceptibles de revisión».

«Resulta improcedente en esta sede el pedido de revisión o reevaluación de los pronunciamientos expedidos por este órgano electoral, independientemente de la denominación o sumilla que se le dé al escrito», acotó.

AP pidió el pasado 15 de diciembre al pleno del JNE que revierta los efectos de la resolución que lo excluyó de las elecciones presidenciales y parlamentarias de abril próximo, tras la anulación de sus comicios primarios por haber encontrado «vicios sustanciales que vulneran los principios de democracia interna y el debido proceso».

La agrupación había designado como su candidato presidencial al periodista y escritor Alfredo Barnechea, en medio de una gran polémica desatada por denuncias internas de un presunto fraude.

Acción Popular ha ocupado en dos ocasiones la Presidencia de Perú con Fernando Belaúnde Terry (1963-1968 y 1980-1985) y otra más con Valentín Paniagua, quien asumió la jefatura de Estado de manera transitoria tras la renuncia de Alberto Fujimori, en noviembre de 2000.

El pasado miércoles, al cierre del plazo para la presentación de las solicitudes para participar en las elecciones generales, el JNE informó que recibió 36 fórmulas presidenciales y 1.748 listas para el Congreso bicameral y el Parlamento Andino, ya sin la inclusión de AP en este proceso.

Tras esta inscripción, las listas de candidatos ingresaron a la etapa de calificación, donde el jurado puede solicitar que subsanen alguna observación, después de lo cual comienza una etapa de tachas o impugnaciones a las candidaturas por parte de la ciudadanía.

Las elecciones generales en Perú se celebrarán el 12 de abril de 2026 con una probable segunda vuelta el 7 de junio entre los dos candidatos presidenciales más votados.

En los comicios, los peruanos elegirán a un presidente, dos vicepresidentes, 130 diputados, 60 senadores y cinco representantes ante el Parlamento Andino para un período de cinco años.EFE

