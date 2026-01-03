Juristas denuncian una «violación flagrante» del Derecho internacional por EE.UU.

3 minutos

Madrid, 3 ene (EFE).- Especialistas universitarias denunciaron este sábado que el ataque militar de EE.UU. contra Venezuela y la captura de Nicolás Maduro constituyen una «violación flagrante» del Derecho Internacional.

En concreto, la acción norteamericana contraviene de manera «descarada» la norma que prohíbe el uso de la fuerza en las relaciones internacionales y obliga a los Estados a buscar, por medio de arreglos pacíficos, la solución de las controversias bilaterales, precisó en declaraciones a EFE la profesora de Derecho Internacional Joana Abrisketa, de la universidad española de Deusto.

Tampoco EE.UU. puede capturar a Maduro y sacarlo a la fuerza de su país porque los jefes de Estado «gozan de inmunidad», explicó.

«Un Estado no pueda juzgar a los representantes de otro», incidió Abrisketa. Y eso con independencia de que las elecciones presidenciales venezolanas de 2024 «no hayan sido legítimas, de que sea un traficante de droga o pertenezca al cártel de los Soles, que es lo que alega el presidente de Estados Unidos».

La jurista precisó que cada jefe de Estado y de Gobierno únicamente puede ser juzgado conforme a la propia legislación del país, «salvo cuando se cometen gravísimos crímenes internacionales, que no es el caso ni se va a poder demostrar».

Por ello, se trata también de «una violación de la inmunidad de la que gozan los jefes de Estado y de Gobierno». Los asuntos internos de cada Estado son de su propia jurisdicción y «los Estados terceros no pueden inmiscuirse o intervenir», reiteró.

De hecho, el artículo 2, párrafo 4, de la Carta de las Naciones Unidas prohíbe expresamente el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado.

En términos similares se expresó la catedrática de Derecho Internacional Público Montserrat Abad, de la Universidad Carlos III de Madrid, que habló de una «agresión» norteamericana que es «una violación flagrante» de ese principio.

Recordó que es el orden que se estableció al terminar la II Guerra Mundial, enfocado de alguna manera a que los Estados poderosos se rigieran por el mismo, según comentó a EFE.

Sin embargo, el precedente de la agresión de Rusia a Ucrania «de alguna manera fue un golpe en la línea de flotación de ese orden internacional de la posguerra», apuntó la especialista.

Y ahora, la captura de Maduro y su esposa para ser procesados en EE.UU. por narcotráfico se trata de una «violación a la soberanía territorial», en este caso de Venezuela, por «el uso de la fuerza contra la independencia política de otro Estado, la integridad territorial».

Abad se refirió también a las «violaciones de los derechos humanos de las personas individuales, porque no se puede capturar a una persona así».

«No se puede hablar de arrestos, no se puede hablar de detención, sino de captura, viene a ser un secuestro -apuntó-. No tiene ningún tipo de legitimidad ni de cobertura legal conforme al Derecho internacional»

Con independencia del sistema político que rija en cada país, «ello no implica que pueda realizarse este tipo de acciones que están prohibidas por el Derecho internacional», insistió.

Y, sin duda, en casos como este, añadió, «hay intereses no tan escondidos como el de los recursos del petróleo, los recursos minerales estratégicos, que es un elemento que pesa a la hora de una decisión así por parte de Estados Unidos». EFE

