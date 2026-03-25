Justicia argentina excarcela a dos acusados de proveer cocaína a Liam Payne antes de morir

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Buenos Aires, 25 mar (EFE).- La Justicia de Argentina excarceló este miércoles a Braian Nahuel Paiz y Ezequiel David Pereyra, dos acusados de proveer cocaína al cantante británico Liam Payne en los días previos a su muerte en un hotel de Buenos Aires, y dictó medidas para que esperen en libertad el juicio en su contra mientras culmina la investigación.

Según informaron a EFE fuentes del caso, la jueza Karina Andrade, responsable del Juzgado Penal Contravencional y de Faltas número 15 de la Ciudad de Buenos Aires, dictó la liberación de ambos jóvenes tras varios meses de prisión domiciliaria mientras avanzaba la investigación.

El abogado de Pereyra, Augusto Cassiau, dijo a EFE que su cliente fue liberado después de que la jueza descartara el peligro de fuga y la posibilidad de que amedrente a testigos.

De acuerdo a Cassiau, la jueza «tomó en consideración que sea joven, que haya trabajado toda su vida y que necesite trabajar».

El letrado aclaró sin embargo que Andrade dispuso estrictas medidas de restricción a ambos acusados para proteger el último tramo de la pesquisa judicial en la antesala del juicio oral que deberán enfrentar.

Fernando Madeo Facente, abogado de Paiz, celebró este miércoles su excarcelación a través de las redes sociales y publicó una foto de su cliente en libertad.

Paiz conoció al músico en un restaurante del barrio de Puerto Madero, donde trabajaba como camarero. Pereyra era empleado del hotel CasaSur y habría actuado como intermediario.

Liam Payne murió el 16 de octubre de 2024 a los 31 años tras caer a un patio interior del hotel CasaSur de la ciudad de Buenos Aires después de haber consumido, durante los tres días en que se hospedó allí, cantidades significativas de alcohol y cocaína que combinó con antidepresivos.

La autopsia reveló que la muerte del cantante se produjo por “politraumatismos” y “una hemorragia interna y externa” y los análisis descartaron lesiones autolesivas o la intervención física de terceras personas.

Los peritos concluyeron que el exintegrante de One Direction no llegó a protegerse en la caída, por lo que infirieron que «pudo haberse precipitado en un estado de semi o total inconsciencia».

En la causa judicial por la muerte de Payne fueron procesadas cinco personas, tres de las cuales -Rogelio Nores, su mánager y amigo; Gilda Martín, encargada del hotel; y Esteban Grassi, jefe de recepción- fueron sobreseídas en febrero de 2025. EFE

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