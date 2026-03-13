Justicia argentina halla mensajes clave entre Milei y empresario implicado en caso $LIBRA

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Buenos Aires, 13 mar (EFE).- La Justicia de Argentina halló mensajes de WhatsApp entre el presidente Javier Milei y el empresario argentino Mauricio Novelli, actor clave en el lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA, que colapsó minutos después de que el mandatario la promocionara, según difundió este viernes el diario argentino La Nación.

Peritajes realizados por la Justicia detectaron que Milei intercambió mensajes con Novelli minutos antes y después de la publicación en sus redes sociales de la criptomoneda que el 14 de febrero de 2025 provocó pérdidas millonarias a inversores privados, a pesar de que el presidente había negado vínculos directos con el empresario en entrevistas televisivas ofrecidas luego del escándalo.

En simultáneo, Novelli se comunicó con el empresario estadounidense Hayden Mark Davis, cara visible de la empresa Kelsier Ventures, impulsor de $LIBRA y autodefinido como «asesor» de Milei, lo que da pie a señalar al argentino como articulador en la maniobra.

A principios de mes, la investigación judicial halló en varios dispositivos electrónicos de Novelli distintos borradores de un acuerdo confidencial firmado entre Milei y Davis.

Al momento de su promoción, el mandatario aseguró que $LIBRA se dedicaría a «financiar emprendimientos y pequeñas empresas en Argentina», lo que disparó su valor con rapidez para luego desplomarse en forma súbita.

El 30 de enero, dos semanas antes del lanzamiento de $LIBRA, Davis y Milei mantuvieron en la sede del Ejecutivo una reunión programada por Novelli.

«Un gran paso en nuestra visión de garantizar que la próxima generación de tecnología y finanzas llegue a las masas. Estamos orgullosos de asesorar a Javier Milei en la ejecución de este objetivo en Argentina y seguir cambiando el mundo para mejor», escribió luego Kelsier Ventures en su cuenta de la red social X.

Tras el desplome de la moneda, miles de inversores denunciaron haber apostado fallidamente al activo y el caso derivó en la apertura de investigaciones judiciales en Argentina y en Estados Unidos, que involucran tanto al presidente como a su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. EFE

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