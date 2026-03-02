Justicia argentina se apresta a iniciar el juicio contra la enfermera que trató a Maradona

2 minutos

Buenos Aires, 2 mar (EFE).- Un tribunal de Argentina celebró este lunes una audiencia preparatoria del juicio contra la enfermera Gisela Dahiana Madrid, una de los ocho trabajadores de salud que trataron a Diego Armando Maradona antes de su muerte, quien será juzgada en un proceso paralelo que, por el momento, no tiene fecha de inicio.

A pedido de su abogado, Rodolfo Baqué, la Justicia autorizó para Madrid un juicio por jurado popular, que implica que doce ciudadanos seleccionados por sorteo presencien el debate y luego resuelvan sobre su culpabilidad o su inocencia.

Durante la audiencia preliminar celebrada este lunes, las partes discutieron las pruebas y los testigos que serán presentados durante el juicio, cuya fecha de inicio todavía no ha sido definida.

Según Baqué, «no se pudo avanzar porque la que la Fiscalía no había reunido la totalidad de la prueba», por lo que la discusión continuará el próximo 6 de abril.

La Fiscalía y la defensa propusieron 54 y 8 testigos, respectivamente, que ahora deben ser analizados por la jueza del Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro, María Coello.

En la solicitud de elevación a juicio, la Fiscalía aseguró que «los dos enfermeros Madrid y (Ricardo) Almirón, consignaron falsamente en las hojas de enfermería que el paciente había sido revisado en diversas oportunidades».

Según la Fiscalía, Almirón y Madrid «realizaron cuanto menos chequeos y/o revisaciones deficitarias» y «así, omitieron advertir los signos y síntomas de la insuficiencia cardíaca que evidentemente presentaba».

El resto de los acusados -el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, la doctora y coordinadora de la empresa Swiss Medical Nancy Forlini, el enfermero Almirón y el jefe de enfermeros Mariano Perroni- serán juzgados en un juicio técnico que comenzará el próximo 17 de marzo.

El primer juicio contra ellos había iniciado el 11 de marzo de 2025, pero resultó anulado dos meses y medio después, tras conocerse que una de las magistradas que integraba aquel tribunal se encontraba protagonizando un documental sobre el proceso.

Por este caso, la jueza Julieta Makintach fue destituida el pasado 18 de noviembre por un Jurado de Enjuiciamiento de la Legislatura de Buenos Aires. EFE

