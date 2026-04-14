Justicia da 12 años más de cárcel a Krasnoff y Espinoza, principales represores chilenos

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Santiago de Chile, 14 abr (EFE).- La Justicia chilena otorgó este martes doce años de cárcel más para los brigadieres del Ejército Miguel Krassnoff Martchenko y Pedro Espinoza Bravo, dos de los represores y torturadores más sanguinarios de la dictadura liderada por su jefe y compañero de armas, el general Augusto Pinochet (1973-1989).

La Séptima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago condenó a ambos a esa pena tras acreditar su responsabilidad en el secuestro calificado y en la aplicación de torturas en contra de Cristian Mallol Comandari y Héctor González Osorio, ambos miembros del Comité Central del Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR), ocurrido entre diciembre de 1974 y septiembre de 1975, a manos de agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA).

Mientras que José Aravena Ruiz, sargento segundo de Carabineros, fue condenado a siete años como autor del secuestro calificado de Mallol Comandari.

De acuerdo a la sentencia, Mallol Comandari y González Osorio fueron arrestados en diciembre de 1974 y sufrieron torturas en distintos centros clandestinos de la DINA hasta que fueron liberados: el primero en noviembre de 1976, tras dos años y medio de padecimientos, y el segundo nueve meses después de su arresto.

Operación conferencia de prensa

Mallol Comandari y González Osorio fueron forzados por la DINA a participar en febrero de 1975 en una teatral rueda de prensa, junto a otros dos miembros del MIR, identificados como Humberto Menanteau Aceituno y José Hernán Carrasco Vásquez, detenidos en Villa Grimaldi, en la que difundieron un falso listado de dirigentes y militantes de su organización que presuntamente se encontraban muertos, detenidos o exiliados, con el objetivo de demostrar su derrota y justificar un llamado a “deponer las armas y rendirse”.

Junto a ellos se sentaron frente a los medios de comunicación el propio Krasnoff y Marcelo Morén Brito, otro de los principales represores y torturadores de la dictadura de Pinochet.

Años después, la comisión Retting, que reveló las atrocidades cometidas por la Junta Golpista chilena y sus secuaces, demostró que tanto la rueda de prensa como la lista eran una farsa y que «la DINA logró difundir datos falsos sobre los detenidos por boca de las propias víctimas y con esto, se les hacía partícipes forzados en el engranaje represivo”.

Tras el montaje, Humberto Menateau y Hernán Carrasco fueron asesinados en diciembre de ese año, apareciendo sus cuerpos mutilados en el sector de Chada, Paine, mientras que Mallol Comandari y González Osorio lograron sobrevivir al conseguir huir del país.

Más de mil años de cárcel

Krasnoff es uno de los represores chilenos que aun permanecen vivos, y está recluido en la cárcel de Punta Peuco, donde purga una condena a más de mil años de prisión por numerosos delitos contra los derechos humanos.

Espinoza, que fue subdirector de Inteligencia de la DINA y jefe máximo de “Villa Grimaldi”, paga igualmente una condena a decenas de años en el mismo penal por desapariciones, torturas y asesinatos.

Durante la campaña electoral, el actual presidente de Chile, el ultraderechista José Antonio Kast, reconocido defensor de Pinochet y su gobierno, expresó su idea de conceder el indulto a Krasnoff y otros presos de Punta Peuco por «razones unitarias» vinculadas a su avanzada edad, intención que desató una gran polémica en el país.

Kast, que hizo campaña y votó por el sí en el referéndum sobre la continuidad de Pinochet en el poder en 1989, todavía no ha anunciado el nombre de los presos a los que pretende amnistiar usando sus prerrogativas como jefe del Estado.

Dos de sus ministros, entre ellos el titular de la cartera de Justicia y Derechos Humanos, fueron abogados de Pinochet. EFE

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