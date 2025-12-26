The Swiss voice in the world since 1935
Justicia de China condena a muerte a un padre por el asesinato de sus dos hijos menores

Pekín, 26 dic (EFE).- Un tribunal de la provincia china de Guizhou (centro) condenó este viernes a la pena de muerte a un hombre acusado de asesinar de forma intencionada a sus dos hijos menores, después de considerar probados unos hechos que se remontan a un conflicto conyugal.

De acuerdo con un tribunal de la localidad de Zunyi, el condenado, identificado como Liu Zhongjie, engañó a sus dos hijos, de 10 y 7 años, para que ingirieran un pesticida agrícola, una sustancia tóxica de uso extendido en el ámbito rural.

El tribunal estableció que, tras la ingestión del veneno, el acusado no adoptó ninguna medida de auxilio ni solicitó atención médica, lo que provocó la muerte de ambos menores.

La corte determinó que el acusado actuó de manera deliberada y aprovechó la relación de dependencia y confianza propia de la edad de las víctimas.

El fallo subrayó que los hechos se produjeron en un contexto de una disputa conyugal que el acusado no supo «gestionar adecuadamente», sin dar más detalles al respecto.

En su resolución, el tribunal consideró que la conducta del acusado constituyó un delito «extremadamente grave» de homicidio intencional, al haber empleado un método que puso en grave riesgo la vida de los menores y haber omitido cualquier intento de rescate posterior. EFE

