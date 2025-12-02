Justicia de Perú revoca condena a 8 años de prisión impuesta a expresidente del Congreso

Lima, 2 dic (EFE).- La Corte Suprema de Perú revocó este martes una condena a ocho años de prisión que se había impuesto en marzo pasado al excongresista Daniel Salaverry, quien fue presidente del Congreso de Perú entre 2018 y 2019 como representante del fujimorismo, agrupación a la que luego renunció y con la que mantuvo un enfrentamiento abierto.

La decisión fue tomada por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, que preside el magistrado César San Martín, que revisó en segunda instancia el fallo emitido el pasado 12 de marzo por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, que en ese momento determinó que la pena solo sería efectiva si era confirmada por un tribunal superior.

Ese tribunal declaró fundado este martes el recurso de apelación del exparlamentario y dispuso su absolución de la acusación de haber cometido el delito de peculado doloso (malversación de fondos públicos).

Salaverry fue sometido a un juicio oral después de que la Fiscalía lo acusara de haberse apoderado de 10.000 soles (2.967 dólares o 2.551 euros en la actualidad), que se le entregaron por gastos de representación como congresista, entre noviembre de 2017 y marzo de 2018.

La Fiscalía había acusado al entonces parlamentario de no acudir a actividades que reportó en la región norteña de La Libertad, a la que representaba, y no haber devuelto el dinero que se le asignó.

En su resolución, el juez San Martín señaló que tomó la decisión de absolverlo por «consideraciones fácticas y jurídicas» que establecen que el solicitar viáticos para su equipo de asesores «no convierte al excongresista en garante de su correcta utilización».

Salaverry fue elegido legislador en 2016 por el partido Fuerza Popular, que lidera Keiko Fujimori, pero tras ocupar la Presidencia del Congreso se alejó de esa agrupación, de la que terminó luego convirtiéndose en una notorio opositor.

En 2021, fue candidato presidencial por el partido centroderechista Somos Perú, con el que obtuvo solo un 1,6 % de la votación, tras lo cual mantuvo cercanía con el izquierdista Pedro Castillo, quien luego de ser elegido presidente en esos comicios lo nombró como su consejero hasta agosto de 2022.

En enero de ese año había sido designado presidente de la empresa estatal Perúpetro, pero permaneció en ese cargo tan solo 17 días, ya que dimitió tras la oleada de críticas que generó su nombramiento por no tener experiencia en el sector.

A pesar de que se especulaba que podía ser ministro en el primer gabinete de Castillo, se distanció de éste cuando conformó un primer Gobierno de corte izquierdista radical, pero retomó el acercamiento una vez que el entonces mandatario colocó a ministros de izquierda moderada y centristas. EFE

