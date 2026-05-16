Justicia francesa investigará asesinato de Khashoggi, tras una denuncia contra Bin Salmán

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Un juez francés instruirá una denuncia contra el príncipe heredero saudita Mohamed bin Salmán, relativa al asesinato en 2018 del periodista Jamal Khashoggi, indicaron este sábado a AFP fuentes coincidentes.

El periodista saudita, residente en Estados Unidos y crítico con el gobierno de Riad, fue asesinado y descuartizado en octubre de aquel año en el consulado de Arabia Saudita en Estambul. Su cuerpo nunca fue encontrado.

Según un reporte de la CIA durante el gobierno de Joe Biden, Bin Salmán ordenó el asesinato. El escándalo le costó a la monarquía petrolera un período de relativo aislamiento internacional.

«Un juez de instrucción del polo crímenes contra la humanidad instruirá la denuncia de las asociaciones Trial International y Reporteros Sin Fronteras», por torturas y desapariciones forzosas, indicó a AFP la fiscalía antiterrorista francesa.

La denuncia original fue presentada por Trial international, que afirma luchar «contra la impunidad de los crímenes internacionales», y Democracy for the Arab World Now (Dawn), la organización para la que trabajaba Khashoggi.

Ambas recurrieron a la justicia francesa en julio de 2022, aprovechando una visita a Francia de Bin Salmán. Luego se les unió Reporteros Sin Fronteras (RSF).

Las asociaciones acusan a Mohamed bin Salmán de complicidad con torturas y desaparición forzosa en banda organizada, y le reprochan haber «ordenado el asesinato por asfixia» del periodista.

Durante años, la fiscalía se opuso a la apertura de una investigación en Francia, alegando que la denuncia de las asociaciones no podía ser admitida a trámite.

Finalmente, una corte de apelación estimó que sí se podía admitir la demanda de Trial international y RSF, en una decisión entregada el 11 de mayo, de la que AFP ha tenido conocimiento. La organización Dawn, fundada por Khashoggi meses antes de su asesinato, no podrá en cambio ejercer como parte civil.

«El crimen del que fue víctima Jamal Khashoggi es un crimen abominable decidido y planificado al más alto nivel del Estado saudita, que mandó ejecutar a un periodista que era una voz disidente e independiente», comentó el abogado de RSF, Emmanuel Daoud.

Mohamed bin Salmán, líder de facto de Arabia Saudita, fue recibido en noviembre en Washington por el presidente Donald Trump, y dijo en respuesta a una pregunta de la prensa que el asesinato de Khashoggi fue «un gran error».

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