Justin Bieber actuará por primera vez en los premios Grammy

1 minuto

Los Ángeles (EE.UU.), 28 ene (EFE).- El cantante canadiense Justin Bieber, nominado a cuatro Grammys en esta edición, actuará por primera vez en la gala de estos premios, que se celebran este domingo en Los Ángeles para reconocer a los mejores artistas de la industria musical internacional.

La Academia de la Grabación confirmó este miércoles la participación de Bieber, que se suma a la otros artistas ya anunciados previamente, como todos los nominados a mejor artista nuevo, Sabrina Carpenter, Clipse y Pharrell Williams.

El cantante aspira a cuatro galardones en la 68º edición de estos premios, incluido álbum del año (‘Swag’); mejor interpretación pop solista (‘DAISIES’), mejor álbum vocal pop (‘Swag’) y mejor interpretación de R&B (‘YUKON’).

Las presentaciones públicas del cantante de ‘Baby’ han sido escasas en los últimos años, aunque este año está previsto que, además de su presencia en los Grammy, encabece el cartel del festival Coachella que se celebra el próximo abril.

El comediante estadounidense Trevor Noah será el presentador de los Grammy 2026 que se transmitirán en vivo por CBS Television Network y estarán disponibles para transmitir en vivo y bajo demanda en la plataforma de contenido en línea Paramount+.

El rapero californiano Kendrick Lamar lidera este año la 68º edición de estos premios con nueve candidaturas, seguido de Lady Gaga, Cirkut y Jack Antonoff, con siete cada uno, mientras que la estrella puertorriqueña Bad Bunny opta a seis estatuillas. EFE

