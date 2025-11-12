Juzgan a exasesora de gobiernos de Nueva York acusada de tráfico de influencias para China

3 minutos

Nueva York, 12 nov (EFE).- La Justicia de Estados Unidos comenzó este miércoles el proceso contra una antigua asesora de dos gobiernos del estado de Nueva York acusada de tráfico de influencias en favor de China y de corrupción en la compra pública de mascarillas durante la pandemia de covid-19.

Linda Sun, que fue jefa adjunta de personal de la actual gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, y jefa adjunta de diversidad para su predecesor, Andrew Cuomo, fue arrestada en 2024 por presuntamente trabajar como agente del Partido Comunista de China sin registrarse como tal y blanquear dinero.

Sun fue detenida junto a su marido, Chris Hu, un empresario, después de que el FBI registrara la casa de la pareja en Long Island (este de Nueva York), valorada en 3,5 millones de dólares, y hallara artículos de lujo, como un reloj Rolex y un Ferrari, presuntamente financiados con comisiones por el uso de la influencia de la mujer.

En junio, los fiscales los acusaron a ambos de cometer fraude en la pandemia (2020) y ganar millones al poner en contacto al gobierno de Cuomo con suministradores de mascarillas y otros productos que resultaron ser sus familiares o socios, algo que ella no divulgó a las autoridades.

En la apertura del juicio, la fiscal Amanda Shami argumentó ante el jurado que Sun estaba «a la venta» y que «actuó para beneficiar a China», de manera que «traicionó» a la administración neoyorquina, según medios locales.

Las autoridades federales alegan que Sun, a petición de China, impidió que representantes del gobierno taiwanés accedieran a funcionarios de alto nivel del estado de Nueva York, y la fiscal Shami afirmó tener pruebas de que esta «presumió ante el consulado chino» acerca de esas acciones, según el canal NY1.

También declaró que su marido tenía hojas de cálculo con las comisiones que esperaba y que intentó abrir una cuenta bancaria a nombre de su suegra para blanquear sus ganancias.

El abogado de Sun, Jarrod Schaeffer, aseguró que su clienta «no debía registrarse como agente extranjera porque no lo es» y dijo que durante sus casi 15 años de trabajo en la administración, trató con China en su capacidad oficial y legal, incluyendo en un puesto de nexo con la comunidad asiática.

Los fiscales alegan que la pareja recibió regalos a cambio de la influencia de Sun en favor del Gobierno chino como entradas de orquesta, cargamentos de pato salado y alojamientos de lujo en un viaje a China.

Sun afronta cargos federales por presuntamente haber violado la ley de registro de agentes extranjeros, fraude de visados, contrabando, conspiración y blanqueo de capitales, de lo que se ha declarado no culpable.

Hu, dueño de una licorería y una empresa de suministros sanitarios que creó durante la pandemia, está acusado de conspiración para blanqueo de capitales y fraude bancario, algo que también ha negado.

El juez Brian Cogan, que lleva el caso, dijo esperar que el juicio dure un mes, indica el canal. EFE

us/jco/rrt