K-pop, historia y entrada libre: así será el regreso de BTS a los escenarios en Seúl

2 minutos

Seúl, 4 feb (EFE).- El regreso a los escenarios del fenómeno del K-pop BTS será un espectáculo gratuito para unos 15.000 espectadores y con la previsión de que en los alrededores se congreguen varios miles de fans, afirmó este miércoles la agencia local de noticias Yonhap.

Tras cuatro años de espera, el popular grupo combinará las canciones de la banda con música tradicional en el sitio más emblemático de Seúl.

El espectáculo incluirá una puesta en escena ceremonial en la que los siete integrantes aparecerían caminando desde el interior del palacio de Gyeongbokgung, el principal de Seúl, recreando una especie de procesión real, según fuentes gubernamentales y de la industria musical citadas por Yonhap.

«Parece que toda la nación lo está esperando», dijo este miércoles el alcalde de Seúl, Oh Se-hoon, citado en un informe de su oficina sobre la reunión para discutir los preparativos.

El alcalde destacó la importancia simbólica del evento del 21 de marzo, que se celebrará en la plaza de Gwanghwamun, «el corazón de la capital de Corea del Sur».

El plan contempla la participación de unos 50 bailarines y 13 músicos de una troupe tradicional, según Yonhap, siguiendo el concepto de su próximo álbum ‘Arirang’. El título será lanzado el 20 de marzo y toma su nombre de la canción folclórica más representativa de Corea, símbolo de identidad, añoranza y unión nacional.

Además de los 15.000 espectadores que se esperan en el concierto, dijo la agencia surcoreana, se instalarán pantallas gigantes para que una audiencia de 13.000 personas presencie en directo el espectáculo en la cercana Seoul Plaza, frente al Ayuntamiento.

El medio local también citó a observadores que calculan una afluencia de 200.000 personas en la zona, incluidas las personas que seguirán el evento desde zonas designadas para «sentir la atmósfera».

Se prevé que las reservas para las entradas gratuitas estén disponibles en los sitios web de venta de boletos en línea tras un anuncio que se realizará «pronto» en la plataforma de comunidades de fanes Weverse, operada por la agencia de BTS, Hybe, según Yonhap.

El espectáculo, que será emitido en directo a las 20:00 hora local (11:00 GMT) por Netflix, estará dirigido por Hamish Hamilton, conocido por su trabajo en los Premios Óscar, MTV Video Music Awards, los Juegos Olímpicos de 2012, y colaboraciones con varios renombrados artistas. EFE

