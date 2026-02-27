Kabul amanece en calma y sin víctimas confirmadas tras los ataques aéreos de Islamabad

Kabul, 27 feb (EFE).– La capital afgana ha retomado este viernes su actividad cotidiana con mercados abiertos y tráfico tras una madrugada de bombardeos paquistaníes que, según el balance oficial del Gobierno talibán, no han causado víctimas mortales ni heridos en la ciudad a pesar de haber alcanzado al menos tres puntos estratégicos.

Según fuentes sobre el terreno consultadas por EFE, los ataques aéreos se concentraron principalmente en las zonas de Khair Khana, Darul Aman y Pul-e-Charkhi, esta última conocida por albergar diversas instalaciones militares de importancia, mientras que los otros dos distritos afectados son áreas predominantemente residenciales de la capital.

La vida diaria continúa sin alteraciones visibles en distritos como Karte Naw, donde los residentes mantienen sus rutinas comerciales y las tiendas permanecen abiertas a pesar de las explosiones registradas en zonas que el gobierno talibán califica como objetivos «no militares».

Pese a la declaración de «guerra abierta» emitida por el ministro de Defensa de Pakistán y la confirmación de bombardeos en las provincias de Kabul, Kandahar y Paktia, no se observan signos de destrucción masiva.

Esta reactivación de los mercados coincide con los preparativos para la festividad del Eid, manteniendo a la población civil en sus puestos de trabajo mientras las fuerzas del Emirato aseguran haber iniciado operaciones de represalia en la frontera.

Este estallido de violencia directa entre los antiguos aliados responde la negativa del régimen talibán a expulsar de su territorio a los insurgentes del TTP que atacan Pakistán y que ha empujado a Islamabad a declarar la «guerra abierta» para intentar frenar el terrorismo transfronterizo mediante bombardeos sobre la soberanía afgana.

El balance de víctimas en estos ataques y el bombardeo de Pakistán la semana pasada son contradictorios, con datos del Gobierno afganos que cuenta poco más de una veintena, incluyendo los muertos de un bombardeo la semana pasada, mientras Islamabad ubica las bajas afganas en más de 200. EFE

