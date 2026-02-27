Kabul ofrece diálogo tras atacar a Pakistán y advierte de nuevas represalias

1 minuto

Kabul, 27 feb (EFE).– El Gobierno de los talibanes aseguró este viernes que, pese a estar listos para responder a cualquier agresión, su objetivo final sigue siendo una resolución negociada de la crisis con Pakistán.

“Siempre hemos insistido en una solución pacífica y todavía queremos que el problema se resuelva mediante conversaciones”, declaró en una rueda de prensa el portavoz del régimen talibán, Zabihullah Mujahid. EFE

lk-igr/lab

(foto) (vídeo)