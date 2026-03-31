Kaja Kallas llega a Kiev para conmemorar los tres años de la masacre de Bucha

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(Actualiza con información del ministro polaco Sikorski)

Kiev, 31 mar (EFE).- La alta representante de la UE para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, llegó este martes a Kiev para conmemorar el tercer aniversario de la masacre de civiles cometida en las primeras semanas de la invasión por el Ejército ruso en la ciudad de Bucha, situada cerca de la capital ucraniana.

La llegada de Kallas fue anunciada en su cuenta de X por el ministro de Exteriores ucraniano, Andrí Sibiga, que dio la bienvenida a la capital de Ucrania también a otros ministros de Exteriores europeos. Sibiga no especificó cuántos ministros estarán hoy en Ucrania ni de qué países son.

Sibiga publicó un vídeo de la llegada de Kallas y otros dirigentes europeos en el que se ve también al ministro de Exteriores alemán, Johann Wadephul, y al italiano, Antonio Tajani.

También anunció su viaje a la capital ucraniana el ministro de Exteriores polaco, Radoslaw Sikorski, que publicó una fotografía en X en el que se le ve, entre otros, junto a la ministra de Exteriores rumana, Oana Toiu.

Sikorski anuncia además que el Consejo de Asuntos Exteriores se celebrará este martes en Kiev.

“Hoy conmemoramos el triste aniversario de la masacre de Bucha. Un día como hoy las fotos horribles de civiles masacrados conmovieron al mundo”, escribió en X Sibiga, que pidió que se haga a Rusia pagar por estos y otros crímenes cometidos durante la invasión de Ucrania.

Sibiga recordó también que la liberación de Bucha -que permitió al Ejército ucraniano descubrir los asesinatos cometidos por los rusos durante la ocupación de la ciudad- supuso también el comienzo de la recuperación por parte de las fuerzas de Kiev de toda la región capitalina.

“Ucrania sabe cómo ganar”, ha escrito también el ministro. EFE

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