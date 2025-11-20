Kallas insiste en que cualquier plan para Ucrania debe implicar a ucranianos y europeos

Bruselas, 20 nov (EFE).- La alta representante de la UE para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas, insistió este jueves en que cualquier plan de paz para Ucrania debe implicar a los ucranianos y los europeos e incluir concesiones por parte de Rusia, que hasta ahora «no hemos oído».

La jefa de la diplomacia europea señaló además en declaraciones a la prensa a su llegada a un Consejo de ministros europeos de la UE que en la reunión se abordará la manera de seguir presionando a Rusia con sanciones, en particular contra su “flota fantasma”, los barcos que ayudan a Moscú a esquivar el tope del precio impuesto al petróleo ruso.

«Para poder terminar la guerra, los ucranianos y los europeos tienen que acordar los planes. Rusia podría terminar la guerra inmediatamente si deja de bombardear y matar pero no hemos visto concesiones (…) La paz tiene que ser justa y duradera, que los ucranianos y los europeos estén de acuerdo», subrayó.

Sobre el plan del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para terminar con la guerra en Ucrania, Kallas subrayó que los europeos «siempre hemos apoyado una paz justa y duradera y saludamos todos los esfuerzos, para que un plan funcione» pero insistió en que «es necesario que los ucranianos y los europeos estén a bordo».

«Hay que ver qué vamos a hacer con la flota fantasma por el impacto que tiene en los ingresos de Rusia para financiar la guerra», indicó.

Por otra parte, enfatizó que «en esta guerra hay un agresor y una víctima» y que hasta ahora «no hemos oído ninguna concesión por parte de rusia».

«Si Rusia quiere de verdad la paz, podría haber acordado un alto el fuego incondicional hace tiempo», mientras que «esta misma noche de nuevo hubo bombardeos de civiles», que son más del 90 % de los objetivos rusos incluidos escuelas, hospitales, apartamentos «para matar a muchos y causar el mayor sufrimiento», añadió Kallas.

Por otra parte, Kallas indicó que en el Consejo de hoy se hablará también del apoyo a la Autoridad Palestina cuando la ONU ha validado el plan de paz del presidente estadounidense para Gaza.

Hay que hablar, dijo, de «cómo respaldamos la solución de los dos Estados, lo que significa que los palestinos tienen que liderar el proceso en Palestina» y la UE puede «ayudar» en la construcción de confianza, dijo Kallas, y añadió que hará falta «recursos adicionales» de los Estados miembros.

En ese contexto, dijo que los ministros van a debatir «cómo cambiar el mandato» de las dos misiones del bloque en la ​región, que se centran en la asistencia fronteriza y el apoyo a ‌la formación de policías palestinos.

Por otra parte, indicó que hoy también se celebra en Bruselas una reunión de donantes en la que también se discutirán las reformas necesarias en ese ámbito.

Otro asunto en la agenda de los ministros europeos será la situación en Sudán.

«Vamos a imponer sanciones a los sudaneses por primera vez para presionar a los que comenten atrocidades», indicó.

Además, Kallas indicó que los ministros hablarán hoy en un almuerzo sobre las relaciones entre la UE y la ASEAN con ministros de los países de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático. EFE

