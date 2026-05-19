Kallas insta a Cuba a poner fin a «la represión política» y a su control sobre la economía

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Estrasburgo (Francia), 19 may (EFE).- La alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, advirtió este martes de que Cuba «debería poner fin a la represión política y su control intransigente de la economía» y aseguró que «hoy es preferible una reforma negociada» a que el país «se derrumbe mañana».

«Junto con el fin de la represión política, La Habana también debería poner fin al control intransigente sobre la economía que está reteniendo al país. La apertura a la iniciativa privada, la inversión, el espíritu empresarial y la modernización económica es esencial», dijo Kallas en el Parlamento Europeo en un debate monográfico sobre la situación en Cuba.

La jefa de la diplomacia europea señaló que la situación del país «es el resultado de décadas de fracasos económicos estructurales, malas políticas y el impacto de las restricciones y medidas externas en curso», recalcó que «la Unión Europea no financia al estado cubano» y advirtió que «el apoyo humanitario no resolverá la crisis de Cuba, sino que simplemente aliviará el sufrimiento humano inmediato».

En este sentido, la eurodiputada socialista española Leire Pajín señaló que «Estados Unidos debe poner fin a todo tipo de coerción en Cuba», aunque exigió con «la misma claridad» que «el Gobierno de Cuba debe avanzar de una vez por todas en las reformas democráticas» y que «todos los presos políticos deben ser liberados».

En una línea similar, el también español Gabriel Mato conservador) alertó sobre los apagones y los «más de 1.200 presos políticos que hoy siguen encarcelados», y criticó la política comunitaria al señalar que «la Unión Europea debería sentir vergüenza por mantener un acuerdo» de cooperación con La Habana que, a su juicio, «no ha servido en absoluto para avanzar en la democracia».

Este debate se produce en un momento de máxima tensión entre Washington y La Habana, marcado por el bloqueo energético que Estados Unidos ha impuesto a Cuba y por las reiteradas amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, de «tomar el control» de la isla. EFE

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