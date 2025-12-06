Kallas sobre las críticas a Europa de Trump: «Algunas de ellas son ciertas»

2 minutos

Doha, 6 dic (EFE).- La alta representante de Exteriores de la Unión Europea (UE), Kaja Kallas, dijo este sábado durante una intervención en el Foro de Doha, en Catar, que algunas de las críticas a Europa en la nueva hoja de ruta de política exterior del presidente estadounidense, Donald Trump, «son ciertas», señalando que «Europa ha estado subestimando su propio poder frente a Rusia».

«Por supuesto que hay muchas críticas, pero creo que algunas de ellas también son ciertas», dijo la alta representante en el panel sobre mediación junto al primer ministro catarí, Mohamed bin Abdulrahmán; el ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares; y, el ministro de Exteriores turco, Hakan Fidan.

«Si nos fijamos en Europa, por ejemplo, ha estado subestimando su propio poder frente a Rusia. Quiero decir, deberíamos tener más confianza en nosotros mismos, eso es seguro», añadió.

Trump publicó el pasado viernes la estrategia de política exterior y de seguridad nacional para su segundo mandato, en la que advierte sobre el posible fin de la civilización europea debido a sus políticas migratorias y promete consolidar el liderazgo de Washington como superpotencia, especialmente en Latinoamérica.

Entre los principales problemas señalados por EE.UU. se incluyen «actividades de la Unión Europea y otras organismos que socavan la libertad política y la soberanía; las políticas migratorias que están transformando el continente y creando conflictos; la censura de la libertad de expresión y la supresión de la oposición política; el desplome de las tasas de natalidad; y la pérdida de identidades nacionales y de confianza en sí mismos».

«Queremos que Europa siga siendo europea, que recupere su confianza en sí misma como civilización y que abandone su fallido enfoque en la asfixia regulatoria», añade el documento, que asegura que el objetivo de Estados Unidos «debería ser ayudar a Europa a corregir su trayectoria actual».

Kallas aseguró que Estados Unidos sigue siendo «el mayor aliado» de la UE y que, según su lectura del documento, la UE también sigue siendo el mayor aliado de EE.UU.

«Creo que no siempre hemos estado de acuerdo en diferentes temas, pero creo que el principio general sigue ahí. Somos los mayores aliados y debemos permanecer unidos», apuntó. EFE

par/rml