Kallas y Pistorius reiteran apoyo a sociedad civil iraní y condenan represión del régimen

Berlín, 13 ene (EFE).- La alta represante para Asuntos Exteriores de la UE, Kaja Kallas, y el ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, reiteraron este martes su apoyo a la sociedad civil iraní, condenaron la represión de las protestas por parte del régimen de Teherány advirtieron a la vez de que la salida a la situación actual debe encontrarse en Irán y se pronunciaron en contra de un cambio de régimen impuesto desde fuera.

«La valentía del pueblo iraní es conmovedora. El régimen tiene un historial de represión brutal de las protestas, y nadie sabe qué nos depararán los próximos días. La respuesta brutal de las fuerzas de seguridad es inaceptable y expone a un régimen que teme a su propio pueblo», dijo Kallas en una comparecencia conjunta en Berlín con Pistorius

«La UE ya ha impuesto sanciones drásticas a Irán: a los responsables de abusos contra los derechos humanos, la proliferación nuclear y el apoyo de Teherán a la guerra de Rusia (en Ucrania). Y estamos debatiendo la posibilidad de imponer sanciones adicionales», agregó.

Posteriormente, en la ronda de preguntas, Kallas dijo que se debía seguir apoyando a la sociedad civil y que el camino que tome Irán es algo que deben decidir los iraníes.

«Los iraníes no quieren un cambio de régimen desde fuera», la secundó Pistorius.EFE

