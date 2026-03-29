Kamal Aljafari, palestino: «Es triste que nuestro cine crezca por las matanzas en Gaza»

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David Álvarez

Ciudad de México, 29 mar (EFE).- Desde el recrudecimiento de la guerra entre Palestina e Israel en 2023, las historias de los habitantes de la Franja de Gaza han sido más escuchadas en premios y festivales internacionales de cine, aunque el director palestino Kamal Aljafari lamenta en entrevista con EFE que haya tenido que suceder por “las matanzas y destrucción masivas” de la zona.

“Los palestinos existen y llevan bajo ocupación ya demasiado tiempo. Antes no había interés en demostrar y también en comprender el sentimiento de la situación palestina”, asevera en su visita a México para presentar en la gira de documentales Ambulante una retrospectiva de su trabajo, en el que se encuentran filmes como ‘With Hasan in Gaza’ (2025).

Películas como ‘La Voz de Hind Rajab (2025)’, este año nominada a Mejor película internacional, o la victoria de la cinta ‘No Other Land’ (2024) en la categoría de Mejor documental en los Premios Óscar, son reconocimientos que “llegan con mucho retraso”, dice Aljafari, quien junto con otros cineastas del país llevan décadas narrando dicha realidad.

Y es que pese a los premios y las protestas alrededor del mundo, Aljafari admite que las posiciones de poder “siguen sin cambiar nada”.

Además, acentúa el conflicto de los israelíes y estadounidenses contra Irán, que considera otro ejemplo de “la misma historia” de “liberar a un país de un dictador para destruirlo”.

“Al final, estas guerras están volviendo para hacer a los regímenes dictatoriales más fuertes. Es terrible ver cómo la historia se repite”, lamenta.

Para el director, esta situación no es exclusiva del cine palestino, pues destaca que cada año realizadores de países -con regímenes terroristas- se juegan la vida para retratar lo que acontece en sus territorios, como lo hizo el guionista y productor iraní Jafar Panahi, nominado al Óscar este año por ‘Un solo accidente’, y quien fue encarcelado en 2010 y 2022 por criticar al gobierno de su país

Defender a estos pueblos o a Palestina ya no es una cuestión de “solidaridad” con la gente, sino de “reconocer la humanidad” y entender que la ocupación de Palestina “afecta a todos”, dice Aljafari.

“Todo está conectado, lo que ocurre en Palestina refleja dinámicas globales que impactan a otras regiones(…) La política extranjera de los Estados Unidos es similar a la que ha aplicado en Latinoamérica: ocupar lugares, destruirlos, controlarlos y tomar sus recursos”, resalta.

Por ello, agradece a países como España y su posición “excepcional e importante” de no colaboración con la guerra de Palestina o Irán, así como la negación de ceder a Estados Unidos sus bases aéreas para los bombardeos de las últimas semanas en Oriente Medio.

“(España) es una pequeña luz. Si miras a Europa, obedecen a Estados Unidos y hacen exactamente lo que ellos quieren hacer. Es un desastre, porque ese país va a abandonarlos en cualquier momento”, opina el cineasta de 54 años.

Problemas de distribución

En 2005, Palestina logró su primera nominación a los Óscar con el film ‘Paradise Now’, de Hany Abu Assad, quien hasta el 2024 sería el único realizador palestino reconocido por la Academia del Cine estadounidense, una muestra de las brechas que hay en la distribución de estas producciones.

“El sistema bloquea el acceso que la gente debería tener a narrativas alternativas que no son las comunes y que no forman parte de la cultura dominante”, subrayó.

Y recuerda que ganar un premio, aunque sea un Óscar, no garantiza que el proyecto vaya a ser distribuido en EE.UU., como ocurrió con ‘No Other Land’, que tras ser galardonada tuvo que ser distribuida en el país norteamericano de manera independiente, por lo que los cineastas tuvieron que asumir los costes.

Para contrarrestar esta realidad, México, a través de la gira de documentales Ambulante, mostrará más de siete películas de Aljafari hasta el 21 de mayo en salas de la capital mexicana y estados de Baja California, Querétaro, Veracruz, Michoacán y Yucatán. EFE

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