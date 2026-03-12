Kamala Harris cancela la gira de presentación en California de su libro de memorias

Los Ángeles (EE.UU.), 12 mar (EFE).- La exvicepresidenta estadounidense y excandidata presidencial demócrata Kamala Harris ha cancelado la gira de presentación de su libro programada para abril en California, su estado natal, según informó el medio California Post.

La plataforma Ticketmaster suspendió esta semana la emisión de entradas y procedió al reembolso de las ya adquiridas, alegando un «conflicto de programación» en la agenda de la exvicepresidenta.

Las comparecencias de Harris estaban previstas para el 4 de abril en Sacramento, el 6 de abril en San Diego y el 10 de abril en Anaheim, como parte de la promoción de sus recientes memorias.

El libro, titulado «107 días» y publicado el pasado 23 de septiembre, relata su experiencia en la campaña presidencial más corta en la historia moderna de Estados Unidos, tras asumir la candidatura demócrata debido a la renuncia de Joe Biden de la contienda electoral.

Harris, la primera mujer en ocupar la vicepresidencia de Estados Unidos (2021–2025), asumió la candidatura presidencial del Partido Demócrata en plena campaña, después de que Biden se retirara tras las crecientes dudas sobre su estado de salud, pero fue derrotada por el republicano Donald Trump en las elecciones del 5 de noviembre. EFE

