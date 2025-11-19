Kast habla con Meloni sobre las oportunidades para Chile e Italia si gana segunda vuelta

3 minutos

Santiago de Chile, 19 nov (EFE).- El candidato ultraderechista, José Antonio Kast, informó este miércoles que habló con la primera ministra de Italia, la también ultraderechista Giogia Meloni, sobre «las tremendas oportunidades que Chile e Italia tienen» si el exdiputado ultracatólico gana la segunda vuelta que se celebrá en diciembre en Chile.

«Acabo de conversar con la Primera Ministra de Italia @GiorgiaMeloni con quien coincidimos en las tremendas oportunidades que Chile e Italia tienen para proyectar su excelente relación bilateral hacia el futuro», publicó Kast en su cuenta de X.

Con el 23,9 % de los votos, Kast pasó este domingo a la segunda vuelta presidencial del 14 de diciembre junto a la izquierdista Jeannette Jara, que ganó por poco margen la primera vuelta con el 26,8 %.

Kast, que compite por tercera vez para llegar a La Moneda y en 2021 perdió contra Boric, ya se reunió el pasado septiembre en Roma con Meloni para hablar sobre las políticas que la primera ministra está implementando en Italia.

«Hemos visto en Italia cómo el liderazgo firme de Giorgia Meloni ha logrado poner orden en la frontera, enfrentar la inmigración ilegal y devolverles seguridad a las familias. Esa es la inspiración que nos mueve: en Chile no vamos a seguir de brazos cruzados mientras miles de ilegales entran sin control”, dijo en su momento el exdiputado, quien ha prometido mano dura contra la delincuencia y la migración irregular.

A diferencia de las dos campañas anteriores, cuando Kast puso en el centro su agenda ultracaonservadora en materia de libertades individuales y su defensa de la dictadura, esta vez optó por evitar cualquier polémica y centrarse solo en la seguridad, la migración y la economía, las principales preocupaciones ciudadanas.

Tanto Kast como Meloni participan con frecuencia en distintos foros internacionales de ultradecha que se celebran por el mundo, como la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC, por sus siglas en inglés), y habían mantenido reuniones en Roma antes de que Meloni llegase al poder en 2022.

Kast, que parte como el favorito en la segunda vuelta, habló el martes con el presidente de Argentina, el también ultraderechista y libertario Javier Milei, sobre «las «enormes oportunidades hacia más libertad en Latinoamérica».

Como ocurrió en Argentina y en Italia, Kast se ha convertido en el líder del sector y ha superado a la derecha tradicional, que quedó relegada a un quinto lugar y ya ha anunciado que le apoyará con sus votos, junto a otra fuerza ultraderechista y libertaria que tampoco pasó a la segunda vuelta. EFE

mmm/eav