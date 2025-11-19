Kast menciona las «tremendas oportunidades» entre Italia y Chile si gana elecciones

3 minutos

Santiago de Chile, 19 nov (EFE).- El candidato ultraderechista a la presidencia chilena, José Antonio Kast, informó este miércoles de que habló con la primera ministra de Italia, la también ultraderechista Giorgia Meloni, sobre «las tremendas oportunidades que Chile e Italia tienen» si él vence en la segunda vuelta de los comicios presidenciales chilenos, que se celebra el próximo 14 de diciembre.

«Acabo de conversar con la Primera Ministra de Italia @GiorgiaMeloni con quien coincidimos en las tremendas oportunidades que Chile e Italia tienen para proyectar su excelente relación bilateral hacia el futuro», publicó Kast en su cuenta de X.

Con el 23,9 % de los votos en la primera vuelta de las presidenciales, celebrada este domingo, Kaste se medirá en la segunda a la comunista Jeannette Jara, que fue la más votada entonces, con el 26,8 %.

Kast, que compite por tercera vez para llegar a La Moneda y en 2021 perdió contra el actual presidente chileno, el izquierdista Gabriel Boric, ya se reunió el pasado septiembre en Roma con Meloni para hablar sobre las políticas que esta aplica en Italia.

«Hemos visto en Italia cómo el liderazgo firme de Giorgia Meloni ha logrado poner orden en la frontera, enfrentar la inmigración ilegal y devolverle seguridad a las familias. Esa es la inspiración que nos mueve: en Chile no vamos a seguir de brazos cruzados mientras miles de ilegales entran sin control”, dijo en su momento Kast, quien ha prometido mano dura contra la delincuencia y la migración irregular.

A diferencia de las dos campañas anteriores, cuando Kast puso en el centro su agenda ultraconservadora en materia de libertades individuales y su defensa de la dictadura del general Pinochet (1973-1990), esta vez optó por evitar cualquier polémica y centrarse solo en la seguridad, la migración y la economía, las principales preocupaciones ciudadanas.

Tanto Kast como Meloni participan con frecuencia en distintos foros internacionales de derecha que se celebran por el mundo, como la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC, por sus siglas en inglés), y mantuvieron reuniones en Roma antes de que aquella llegase al poder en 2022.

Kast, que parte como favorito en la segunda vuelta, habló el martes con el presidente de Argentina, el libertario Javier Milei, sobre las «las «enormes oportunidades hacia más libertad en Latinoamérica».

Como ocurrió en Argentina y en Italia, Kast se ha convertido en el líder del sector y ha superado a la derecha tradicional, que quedó relegada a un quinto lugar y ya ha anunciado que le apoyará con sus votos, junto a otra fuerza libertaria. EFE

