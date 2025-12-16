Kast propone crear un «corredor» para devolver a los migrantes a sus países de origen

Buenos Aires, 16 dic (EFE).- El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, propuso crear un «corredor humanitario» para devolver a los migrantes a sus países de origen, durante una conferencia de prensa ofrecida este martes en Buenos Aires, donde mantuvo un encuentro con el presidente argentino, Javier Milei.

«Hemos planteado a diferentes presidentes en ejercicio que tenemos que tener coordinación para abrir un corredor humanitario de devolución de estas personas a sus respectivos países», dijo Kast.

La migración «ha afectado gravemente a nuestra nación, que tenía un nivel de desarrollo económico importante, lo cual la hace atractiva a muchas personas que vienen huyendo de países que han destruido su economía y que vienen de ahí porque no tienen destino», agregó.

Según Kast, de los dos millones de migrantes que hay en Chile al menos 300.000 están en situación irregular. EFE

