Kast viaja a la cumbre regional de Trump en medio de quiebre con Boric por cable chino

Santiago de Chile, 5 mar (EFE).- El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, viaja este jueves a Miami (Estados Unidos) para acudir a la cumbre latinoamericana organizada por el mandatario estadounidense, Donald Trump, para frenar el avance de China en la región.

Kast, que se convertirá el 11 de marzo en el primer presidente de extrema derecha en llegar al poder desde el retorno a la democracia en Chile, llegará a Miami el viernes y se reunirá ese mismo día con el presidente del Partido Republicano de Estados Unidos, Kevin Cooper, informó su equipo.

Posteriormente, participará en la recepción de bienvenida de la cumbre ‘Escudo de las Américas’, cuyo objetivo es «promover la libertad, la seguridad y la prosperidad en la región», según explicó este jueves en una rueda de prensa la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

Todos los participantes son aliados ideológicos de Trump: el argentino Javier Milei, el boliviano Rodrigo Paz, el costarricense Rodrigo Chaves, el dominicano Luis Abinader, el ecuatoriano Daniel Noboa, el salvadoreño Nayib Bukele, el hondureño Nasry Asfura, el panameño José Raúl Mulino, el paraguayo Santiago Peña y la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar.

Hasta el momento se desconoce si Kast mantendrá más reuniones durante el encuentro, que se celebra en medio de la crisis por la hegemonía mundial y con la ofensiva de Washington e Israel a Irán como telón de fondo.

El viaje de Kast tiene lugar a menos de una semana de su toma de posesión, en pleno quiebre de las relaciones con el Gobierno saliente del progresista Gabriel Boric y en medio de un conflicto diplomático con Estados Unidos por un proyecto en etapa muy inicial para construir un cable subterráneo de fibra óptica entre Chile y Hong Kong.

Washington canceló el visado a tres funcionarios de Boric vinculados al proyecto y les acusó de «socavar la seguridad regional».

Kast, que ha acusado a Boric de no entregarle información suficiente sobre el cable, no ha dicho si cancelará el proyecto cuando esté el poder y, aunque ha señalado que su intención es «llevarse bien con todos», es uno de los principales aliados de Trump en la región.

China es el principal socio comercial de Chile -el mayor productor de cobre del mundo- y Estados Unidos, su mayor inversionista extranjero.

Según medios locales, Kast viajará con su futuro canciller, Francisco Pérez Mackenna, hasta hace unos meses gerente de uno de los grupos más poderosos del país y ajeno al mundo diplomático.

La cumbre se produce tras el ataque estadounidense del 3 de enero en Venezuela, que resultó en la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, quienes fueron trasladados a Nueva York, donde afrontan cargos por narcotráfico.

Tras esa operación, Trump impuso además un bloqueo energético para que Cuba deje de recibir petróleo, medida que ha agravado la crisis social y económica en la isla.

En su estrategia de seguridad nacional, Trump apuesta por reforzar el liderazgo estadounidense en el continente americano, en lo que supone una actualización de la llamada Doctrina Monroe, el principio de política exterior proclamado en 1823 bajo el lema «América para los americanos». EFE

