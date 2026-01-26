Kast visita el muro fronterizo dominicano contra la migración irregular desde Haití

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, visitó el domingo el muro fronterizo que construye República Dominicana para aplacar la migración de haitianos indocumentados, durante la primera parada de una gira que lo llevará a El Salvador y Panamá.

El ultraconservador asumirá el 11 de marzo con la promesa de combatir la delincuencia y la migración irregular en Chile, donde viven cerca de 300.000 indocumentados, en su mayoría venezolanos.

«El control migratorio es fundamental», ratificó Kast a la prensa en la región fronteriza de Dajabón, por donde se extiende una verja perimetral divisoria con Haití, el país más empobrecido de América.

Se trata de la construcción bandera del presidente dominicano, Luis Abinader. Se inició en 2021 bajo el argumento de combatir la migración irregular y la violencia que azota al país vecino.

Desde su llegada al poder en 2020, Abinader ha liderado una cruzada contra los haitianos indocumentados que incluye redadas, deportaciones masivas, el cierre parcial de la frontera terrestre y la suspensión de la conexión aérea.

El muro fronterizo cubrirá unos 170 de los 340 km de extensión de la frontera entre República Dominicana y Haití, que comparten la isla La Española.

República Dominicana ha logrado identificar «una cantidad importante de personas que usan distintos nombres, distintas identidades, y ahí se detecta el abuso de menores», apuntó Kast.

«Nosotros tenemos grandes fronteras a través de las cuales ingresan personas de otras nacionalidades, muchas veces con una especie de pasaporte de un menor de edad, que es parte de la trata de personas», destacó el presidente electo de Chile.

Por su parte, la futura ministra de Seguridad chilena, Trinidad Steinert, dijo estar «evaluando la mejor alternativa» ante la migracion irregular. «Lo que importa es adoptar medidas tecnológicas, físicas, para darle seguridad a las personas que viven en nuestro país», dijo.

La gira de Kast seguirá en El Salvador, donde se reunirá con el presidente Nayib Bukele y visitará la cárcel de máxima seguridad Cecot, de la que oenegés señalan abusos de derechos humanos.

Cerrará la gira en Panamá, donde participará en el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, organizado por la Corporación Andina de Fomento (CAF) que se realizará de miércoles a jueves.

