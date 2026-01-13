Kenia disecará al fallecido Craig, uno de los pocos elefantes africanos con supercolmillos

Nairobi, 13 ene (EFE).- El Servicio de Vida Silvestre de Kenia (KWS) anunció este martes el inicio del proceso de preservación por taxidermia de Craig, el emblemático elefante “supercolmillo”, como se conoce a los machos de colmillos gigantes, fallecido a principios de enero a los 54 años en el Parque Nacional de Amboseli.

“A través de la preservación mediante taxidermia, estamos garantizando que su legado perdure más allá de su vida, ofreciendo a las futuras generaciones una conexión tangible con el rico patrimonio de vida silvestre de Kenia”, afirmó el director general del KWS, Erustus Kanga, en un comunicado.

Craig, reconocido internacionalmente por sus imponentes colmillos y su temperamento apacible, nació en enero de 1972, era hijo de Cassandra, una histórica matriarca de la familia CB.

El paquidermo formaba parte de uno de los pocos grupos de elefantes de África, cuyos colmillos superan los 45 kilogramos cada uno.

“Con menos de un puñado de ejemplares en la actualidad, Craig se erigió como un símbolo viviente del patrimonio natural de África y un poderoso testimonio de décadas de exitosa conservación de la vida silvestre”, añadió el KWS.

El proceso de taxidermia buscará conservar cuidadosamente la piel y las características físicas del animal para crear una representación realista con fines educativos, científicos y de exhibición pública a largo plazo, en reconocimiento a su relevancia ecológica, científica y cultural.

Durante su vida, Craig engendró numerosas crías, contribuyendo a la continuidad de su linaje genético, y se convirtió en un símbolo del éxito de las políticas de conservación sostenida, monitoreo y colaboración con comunidades locales en el ecosistema de Amboseli, en el sur de Kenia y a los pies del monte Kilimanjaro.

EL KWS señaló que, una vez finalizado el proceso, la pieza será ubicada en una instalación designada para su exhibición pública, educación ambiental y sensibilización sobre la conservación.

El monitoreo, la lucha contra la caza furtiva, la protección del hábitat y la gestión comunitaria garantizaron que Craig viviera en libertad y seguridad.

El número de elefantes en África ha disminuido el 60 % durante los últimos 50 años, según los datos de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), lo que empujó a la institución a declararlos en peligro de extinción.

Sus principales amenazas son la pérdida de sus hábitats y la caza furtiva incentivada por la demanda del marfil del continente asiático.

Se cree que muchos de los «supercolmillos» que quedan vivos se encuentran en Amboseli debido a la composición genética particular de esta población y a la protección que proporcionan los guardabosques. EFE

