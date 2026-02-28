Kenia pide una «desescalada» en Oriente Medio tras el ataque de EE.UU. e Israel a Irán



Nairobi, 28 feb (EFE).- El Gobierno de Kenia pidió este sábado una «desescalada» en Oriente Medio, tras el ataque militar que Estados Unidos e Israel efectuaron contra diversos objetivos en Irán.

«Seguimos con profunda preocupación la evolución de la situación en Oriente Medio y mantenemos una estrecha comunicación con nuestras misiones diplomáticas», afirmó el secretario principal (viceministro) de Asuntos Exteriores de Kenia, Korir Sing’Oei, en la red social X.

«Nos solidarizamos con los países que piden la desescalada y el retorno a los mecanismos basados ​​en la Carta de las Naciones Unidas para resolver las controversias», subrayó el secretario principal, quien instó a los kenianos en la región a «actuar con cautela».

A primera hora de esta mañana, Israel y Estados Unidos lanzaron ataques contra Irán y se informó de explosiones en Teherán y otras urbes, como Tabriz (noroeste) e Isfahán (centro).

A esa ofensiva, Irán ha respondido con el lanzamiento de misiles y drones contra bases militares estadounidenses situadas en Baréin, Catar y Emiratos Árabes Unidos, y centros militares en territorio israelí, según informó la Guardia Revolucionaria iraní.

La Embajada de Kenia en Doha afirmó que «sigue de cerca los acontecimientos recientes en Catar y en Oriente Medio en general, y se mantiene en contacto con las autoridades cataríes».

«Instamos a la comunidad keniana a mantener la calma, seguir las directrices oficiales y consultar las plataformas gubernamentales verificadas para obtener información actualizada», agregó la misión diplomática en un mensaje publicado en X. EFE

