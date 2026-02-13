Kenia reabrirá en abril su frontera con Somalia tras 15 años cerrada por el yihadismo

2 minutos

Nairobi, 13 feb (EFE).- El presidente de Kenia, William Ruto, anunció la reapertura el próximo abril de la frontera con Somalia, tras 15 años cerrada como consecuencia de los ataques del grupo yihadista somalí Al Shabab.

Según publican este viernes medios locales, Ruto subrayó que es «inaceptable» que la población de la localidad de Mandera (noreste) permanezca «aislada de sus familiares y vecinos en Somalia» por el prolongado cierre fronterizo, durante un evento de desembolso de capital de NYOTA (Proyecto Nacional de Oportunidades para el Avance de los Jóvenes) celebrado este jueves.

«En consecuencia, reabriremos el puesto fronterizo en abril, restableciendo la conectividad y revitalizando el comercio transfronterizo para la prosperidad mutua de nuestros pueblos», indicó el mandatario keniano desde el estadio de Mandera, ciudad próxima a la frontera con Somalia.

El anuncio llega después de que el Consejo de Seguridad Nacional keniano diera el visto bueno a la reapertura de la frontera con somalia en Mandera, Liboi (este) y Kiunga (este), según informó la semana pasada el secretario principal (viceministro) de Seguridad Interna de Kenia, Raymond Omollo.

Por su parte, el gobernador de Mandera, Mohamed Khalif, expresó que el cierre fronterizo afectó negativamente al comercio local, y que esta frontera «no debería cerrarse».

Kenia cerró oficialmente la frontera en octubre de 2011 como consecuencia de los ataques de Al Shabab.

Ese mismo mes, el Ejército de Kenia invadió Somalia para luchar contra los yihadistas y poco después -en febrero de 2012- las tropas kenianas se incorporaron a las fuerzas de la Unión Africana en Somalia, que combaten a los fundamentalistas junto al Ejército somalí.

Al Shabab está afiliado desde 2012 a la red terrorista de Al Qaeda, y que comete frecuentes atentados para derrocar al Gobierno central somalí, respaldado por la comunidad internacional, e instaurar un estado islámico de corte wahabí (ultraconservador).

El grupo controla zonas rurales del centro y el sur de Somalia, y ataca también a países vecinos como Kenia y Etiopía.

Aunque Kenia y Somalia acordaron en mayo de 2024 reabrir gradualmente los cruces fronterizos de Mandera-Beled Hawo, Garissa-Liboi y Wajir-Elwak, se pospuso esa medida tras unos atentados ocurridos en junio de ese mismo año en los que murieron ocho policías en Garissa (centro-este). EFE

pmc/pa/alf