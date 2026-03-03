Kiev califica de inmoral prohibición en Paralímpicos del mapa de Ucrania en los uniformes

Kiev, 3 mar (EFE).- El ministro de Exteriores ucraniano, Andrí Sibiga, criticó este lunes duramente a “los burócratas” del Comité Paralímpico Internacional por su decisión de prohibir al equipo ucraniano exhibir un mapa del país en su uniforme para los Juegos Paralímpicos de Invierno de Milán-Cortina, que comienzan este viernes.

Con la exhibición en el uniforme de un mapa que incluía los territorios ocupados por Rusia, Ucrania quería reivindicar la integridad territorial del país. El Comité ha considerado que el mapa violaba la prohibición, según las reglas de los Juegos, de eslóganes relacionados con la identidad nacional, versos de himnos nacionales o mensajes políticos en los uniformes de los participantes.

“Los burócratas no pueden caer más bajo. Están dispuestos a arruinar lo que queda de la reputación del Comité actuando contra resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas, contra la unidad territorial de Ucrania y contra la ley internacional simplemente para complacer a los criminales de guerra rusos”, escribió en su cuenta de X Sibiga.

El jefe de la diplomacia ucraniana también pidió al conjunto de la comunidad internacional y en particular a “todos los países y comités paralímpicos nacionales” que condenen “las acciones inmorales del Comité Paralímpico Internacional” y que boicoteen la ceremonia de apertura de los Juegos Paralímpicos de Invierno.

Entre estas “acciones inmorales”, Sibiga mencionó la decisión del Comité de permitir a atletas rusos y bielorrusos volver a competir en estos Juegos con sus “banderas manchadas de sangre”.

Desde el comienzo de la guerra y hasta este momento, los atletas rusos y bielorrusos competían en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos como atletas neutrales como castigo de los organizadores a ambos países por la agresión militar que Moscú lleva a cabo contra Ucrania desde 2022 con apoyo de Minsk.

Ucrania ya condenó con dureza al Comité Olímpico Internacional por descalificar a un deportista ucraniano que había insistido en competir con un casco con imágenes de deportistas muertos en la guerra pese a la prohibición de los organizadores.

Ucrania anunció el mes pasado que boicotearía la ceremonia de apertura de los Juegos Paralímpicos de Invierno por la decisión de los organizadores de permitir que compitan los equipos de Rusia y Bielorrusia. EFE

