Kiev reivindica ataques a un arsenal e infraestructuras energéticas rusos en suelo ocupado

Berlín, 13 ene (EFE).- Las Fuerzas Armadas ucranianas reivindicaron ataques con drones en la noche del lunes a este martes en los que golpearon un arsenal de misiles y artillería e infraestructura energética rusos en la regional oriental de Donetsk, ocupada por Rusia, y en la península de Crimea, anexionada por Moscú en 2014.

Según informó en su cuenta de la red social ‘Facebook’ el comandante de las fuerzas de drones de Ucrania, Robert «Magiar» Brovdi, los ataques destruyeron un arsenal en la ciudad de Makiivka, en Donetsk, donde las operaciones ucranianas golpearon también instalaciones de una base petrolera.

En Crimea, resultó atacada la «subestación Azovska», en la población de Starí Krim, en el sureste de la península anexionada ilegalmente por Rusia en 20214.

«Es un elemento crítico para el suministro energético de la industria de la región» y un punto de «interés del complejo militar-industrial» de Rusia, según Brovdi, que acompañó su parte con un vídeo de los ataques sobre el territorio ocupado por Moscú.

Además, según Brovdi, las operaciones de los drones ucranianos también golpearon «un nodo clave del sistema de suministro de energía y estación de tránsito para PS ‘Azovska'», en la región de Mariúpol, ciudad del sureste ucraniano ocupada por Rusia tras la invasión lanzada en febrero de 2022. EFE

