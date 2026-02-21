Kim Jong-un revisa la «gran transformación» de Corea del Norte en un Congreso clave

2 minutos

Seúl, 21 feb (EFE).- El líder norcoreano, Kim Jong-un, comenzó a revisar la «gran transformación» en el último lustro del aislado país, afirmó este sábado la agencia estatal KCNA, durante la segunda jornada del Congreso del partido único.

El noveno Congreso del Partido de los Trabajadores alabó «los éxitos notables» en campos como la economía y la defensa conseguidos durante los últimos cinco años, durante una sesión que transcurrió el viernes pero fue reportada hoy por KCNA.

Aunque afirmó que el encuentro se centró primero en encontrar «los defectos en lugar de los éxitos», la propaganda oficial evitó entrar en más detalles.

El tono optimista de KCNA en torno a lo que Kim definió como «un desarrollo y un cambio» revolucionarios contrasta con la más sobria apertura del Congreso quinquenal hace cinco años.

En aquel entonces y en un gesto poco habitual para el régimen, el líder norcoreano admitió las penurias que atravesaba el país al arrancar 2021. Tres tifones, los efectos de la pandemia del coronavirus y sanciones internacionales golpearon duramente la ya de por sí maltrecha economía de Pionyang.

El producto interior bruto (PIB) del país registró en 2020 una caída del 4,5 %, según estimaciones del banco central surcoreano, pero ha mostrado indicios de recuperación con un crecimiento del 3,1 % en 2023 y un 3,7 % en 2024.

Casi 7.000 participantes, entre delegados y observadores, participan en el máximo órgano de decisión del régimen, que en la asamblea anterior transcurrió durante ocho días de sesiones y concluyó con la determinación de fortalecer las capacidades nucleares de Pionyang.

El Congreso servirá para definir la hoja de ruta de las futuras políticas y capacidades de defensa del régimen.

La atención se centra en la postura que adoptará ante Seúl y Washington en medio de su fortalecimiento de los lazos militares con Rusia, entre el despliegue de miles tropas norcoreanas en apoyo a Moscú en su guerra contra Ucrania.

Se prevé también que Pionyang anuncie la sofisticación de la disuasión nuclear, y el fortalecimiento general de su Ejército. Como en ediciones anteriores, se espera que Pionyang exhiba su poderío militar en un desfile al finalizar el Congreso. EFE

cor-daa/seo

(foto)