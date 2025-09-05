The Swiss voice in the world since 1935

Kim le dice a Xi que espera «desarrollar constantemente» los lazos entre China y Corea del Norte

El líder norcoreano, Kim Jong Un, le manifestó al presidente chino, Xi Jinping, su «firme voluntad» de «desarrollar constantemente» las relaciones bilaterales, según informaron medios estatales el viernes, luego de la reunión de ambos mandatarios en Pekín. 

Ambos líderes se reunieron el jueves por la noche en el Gran Palacio del Pueblo de la capital china, donde Kim reafirmó los «sentimientos amistosos» entre ambos países, según la agencia estatal de noticias norcoreana, KCNA. 

Kim completó así una inusual visita a China, su principal aliado, donde acompañó al líder ruso, Vladimir Putin, y a Xi en un enorme desfile militar que conmemoró el aniversario 80 del fin de la Segunda Guerra Mundial. 

«El Partido de los Trabajadores de Corea (PTC) y el gobierno tienen la firme voluntad de desarrollar progresivamente las relaciones entre la RPDC y China», declaró Kim, según KCNA, utilizando el acrónimo de Corea del Norte. 

La agencia agregó que Kim le dijo a Xi que la relación entre China y Corea del Norte «no puede cambiar, independientemente de cómo cambie la situación internacional», declaraciones similares a las que dio Xi más temprano a través de medios estatales chinos.

La relación de China con Corea del Norte se forjó durante la Guerra de Corea en la década de 1950, y Pekín es una fuente vital de apoyo diplomático, económico y político para el aislado Estado con capacidad nuclear.

