Kim oficializa a Corea del Sur como el «Estado más hostil» ante el Parlamento norcoreano

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Seúl, 24 mar (EFE).- El líder norcoreano, Kim Jong-un, calificó oficialmente a Corea del Sur como el «Estado más hostil» ante el Parlamento de mera formalidad del régimen, prolongando las tensiones en la península y reduciendo el optimismo sobre una reanudación del diálogo intercoreano tras los gestos conciliadores de la actual Administración surcoreana.

«En concreto, reconocemos formalmente a Corea del Sur como el Estado más hostil y lo trataremos rechazándolo e ignorándolo por completo mediante palabras y acciones claras», dijo Kim la víspera en un discurso durante el segundo y último día de la primera sesión de la nueva Asamblea Popular Suprema, según informó este martes la agencia de noticias estatal, KCNA.

El líder norcoreano añadió que cualquier provocación de Seúl será respondida con dureza, señalando que Pionyang hará pagar el precio «sin piedad» ni vacilaciones.

La retórica refuerza la doctrina impulsada por Kim en los últimos años de considerar a las dos Coreas como «dos Estados hostiles entre sí». En 2024, el mandatario pidió revisar la Constitución para reflejar esta postura y medios estatales afirmaron entonces que la enmienda había sido incorporada.

Sin embargo, dado que la Constitución norcoreana no se publica desde hace años, no es posible confirmar si ese cambio se ha formalizado.

Aun así, las declaraciones adquieren especial relevancia al producirse ante el nuevo Parlamento, órgano de mera formalidad que ratifica las decisiones del liderazgo del régimen.

Asimismo, se producen a pesar de que el nuevo Gobierno surcoreano de Lee Jae-myung, que tomó posesión en junio pasado, ha adoptado una postura de reconciliación, incluida la suspensión de emisiones propagandísticas fronterizas y otras medidas de distensión.

Durante el discurso, Kim también reiteró sus críticas a Estados Unidos, acusándolo de mantener una política hostil hacia su país, aunque no mencionó al presidente estadounidense, Donald Trump.

Asimismo, insistió en que el estatus de Corea del Norte como Estado poseedor de armas nucleares es irreversible y constituye la base de su estrategia de seguridad nacional. EFE

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