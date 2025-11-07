Kirchner se enfrenta al mayor juicio por corrupción en la historia de Argentina

afp_tickers

4 minutos

El juicio por la mayor causa de corrupción en la historia de Argentina comenzó este jueves y tiene como acusada estela a la expresidenta Cristina Kirchner, que está en prisión domiciliaria por otro caso de administración fraudulenta.

Kirchner dominó la política argentina entre 2003 y 2015 como primera dama y luego como presidenta. Ahora es acusada de liderar una asociación ilícita y de cobrar millones de dólares en más de 200 sobornos de empresarios a cambio de contratos estatales en ese período.

La causa tiene 87 imputados, la mayoría exfuncionarios y empresarios que siguieron la audiencia por Zoom, ya que no hay una sala judicial en Argentina lo suficientemente grande para dar cabida a tanta gente, según la prensa local.

Kirchner apareció conectada junto a su abogado para escuchar la primera audiencia del proceso, que fue difundida en YouTube y que consistió en la lectura de la acusación, según la cual la expresidenta (2007-2015) «intervino como destinataria final del dinero» de los sobornos.

Todo esto es un «show judicial» para distraer de las reformas laboral y judicial impulsadas por el presidente Javier Milei, acusó en X la dirigente peronista antes del inicio de la sesión.

«No tengo miedo. Sé que la historia, como siempre, pondrá las cosas en su lugar», añadió Kirchner, de 72 años. «Podrán inventar causas, manipular jueces o escribir fallos, pero no van a detener la organización del peronismo».

Kirchner purga desde junio una condena de seis años de prisión e inhabilitación política por otra causa de administración fraudulenta en la concesión de obras públicas en la provincia de Santa Cruz (sur).

Con tobillera electrónica, cumple arresto domiciliario en su apartamento de un barrio céntrico de Buenos Aires, donde recibe a políticos aliados, saluda desde el balcón a sus simpatizantes y publica en la red X sus críticas a la política ultraliberal de Milei.

En este nuevo caso enfrenta una pena máxima de hasta 10 años de prisión.

– «Causa cuadernos» –

La llamada «causa cuadernos» se basa en una serie de apuntes que supuestamente llevó durante años un chofer del Ministerio de Planificación, quien anotaba en libretas recorridos, nombres de funcionarios, de empresarios y las presuntas cantidades de dinero que transportaba.

Se espera que el proceso dure varios años y están llamados a declarar cientos de testigos. Es «la investigación de hechos de corrupción más extensa que se ha realizado en la historia judicial argentina», afirmó en un informe en octubre la fiscal Estela León.

La defensa de Kirchner alega que las anotaciones de estos cuadernos fueron modificadas en más de 1.500 ocasiones, en las que cambiaron nombres, fechas y direcciones.

El abogado de la expresidenta, Gregorio Dalbón, calificó recientemente la causa como «la vergüenza judicial más grande que tuvo la democracia» y dijo que la sentencia contra Kirchner «ya está escrita».

Aunque el expediente no precisa un monto total, medios de prensa, entre ellos el diario La Nación, y algunos investigadores estiman que las operaciones involucraron decenas de millones de dólares.

– Crisis de liderazgo –

Kirchner lidera al peronismo desde hace más de una década y es la actual presidenta del opositor Partido Justicialista.

El inicio del juicio coincide con un momento de crisis para este histórico partido nacionalista e industrialista cuya rama de centroizquierda se conoce como kirchnerismo.

La contundente derrota de este movimiento frente al pequeño partido de Milei en las elecciones de medio término del 26 de octubre reflejó el desgaste del kirchnerismo, incluso tras dos años de duro ajuste fiscal.

«Se viene una fuerte ofensiva para tratar de romper el peronismo y el campo nacional y popular en su conjunto», advirtió la expresidenta tras conocerse el resultado.

En 2019, Kirchner eligió a Alberto Fernández para la presidencia y lo acompañó como vice. Luego se distanció y lo criticó con dureza por la crisis económica que desembocó en el triunfo de Milei en 2023.

También suele antagonizar con Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires que se perfila como un posible reemplazo frente a la hegemonía de Kirchner, a quien acusó de «equivocar la estrategia electoral».

«El peronismo está pasando por una crisis de liderazgo que se va a tener que dirimir en los próximos dos años, antes de la formación de las listas para las elecciones presidenciales del 2027», dijo a la AFP el analista político Raúl Timerman.

«Lo más probable es que vaya a una interna, donde se presenten distintos candidatos», añadió.

tev/mry/lm/dga