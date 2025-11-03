Kosovo acusa a la gendarmería de Serbia de «secuestrar» a un ciudadano kosovar

2 minutos

Skopie, 3 nov (EFE).– La Policía de Kosovo denunció este lunes que miembros de la Gendarmería de Serbia entraron ilegalmente en su territorio y secuestraron a un ciudadano kosovar de origen serbio, en un nuevo incidente que reaviva las tensiones entre Belgrado y Pristina.

«Un ciudadano de la República de Kosovo, con las iniciales M.V. y de nacionalidad serbia, se sospecha que fue lesionado y secuestrado dentro del territorio de Kosovo por la gendarmería serbia», anunció la Policía de Kosovo en su perfil de Facebook.

El incidente ocurrió el 1 de noviembre en un área conocida como «ground zero», cerca de Leposavic, en la frontera entre Serbia y Kosovo, una antigua provincia serbia habitada mayormente por albaneses étnicos que declaró su independencia de forma unilateral en 2008, según la fuente.

La policía anunció que, inmediatamente después de recibir la información, notificó y cooperó con KFOR (la misión de la OTAN en Kosovo), que es responsable de la seguridad en la zona fronteriza.

En el comunicado se añade que la Policía de Kosovo llevó a cabo acciones de investigación, entrevistando a los testigos del caso.

«De los testigos se obtuvo información de que varias personas enmascaradas ingresaron en el territorio de la República de Kosovo, lesionaron y secuestraron a la víctima, y luego la trasladaron al territorio de Serbia, donde, según los testigos, la llevaron en una ambulancia hacia la ciudad de Niš, en Serbia», se indica.

En los últimos años se prododujeron varios incidentes tensos a lo largo de la frontera entre Kosovo y Serbia.

En 2021 estallaron enfrentamientos tras la introducción por parte de Kosovo de nuevas normas sobre matrículas, lo que provocó bloqueos de carreteras por parte de manifestantes serbios.

En 2022 se establecieron barricadas armadas en el norte de Kosovo tras la detención de un ex policía serbio.

El enfrentamiento más sangriento ocurrió en septiembre de 2023 en el pueblo de Banjska, donde un policía kosovar y cuatro hombres armados serbios murieron en un tiroteo.

Las tensiones fronterizas esporádicas continuaron durante 2024 y 2025 debido a disputas políticas sobre las patrullas de seguridad fronteriza.EFE

