Kosovo califica de «amenaza» a los Balcanes la compra de misiles chinos por Serbia

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Skopie, 16 mar (EFE). – El Gobierno kosovar aseguró este lunes que los misiles aire-tierra hipersónicos que Serbia ha adquirido de China suponen no solo una amenaza para esta exprovincia serbia sino para todos los Balcanes, y pidió que la OTAN esté atenta a este asunto.

“Estos misiles de última generación son armas diseñadas para el ataque y, como tales, representan una amenaza no solo para la República de Kosovo, sino para toda la región de los Balcanes”, declaró el ministro de Defensa kosovar, Ejup Maqedonci, a la cadena de televisión A2 CNN en Tirana.

El presidente serbio, Aleksandar Vucic, confirmó la semana pasada que Serbia es el primer país europeo en adquirir misiles CM-400AKG, con un alcance de hasta 400 kilómetros y que pueden ser usados desde los cazabombarderos MIG-29 de fabricación rusa de sus Fuerzas Aéreas.

Maqedonci afirmó que las características de este arma contradicen la afirmación de Vucic de que su país solo busca defenderse de un ataque que Albania, Kosovo y Croacia estarían planeando para «algún momento en el futuro», sin aportar ninguna prueba al respecto.

Vucic recordó que esos tres países, Albania y Croacia miembros de la OTAN, firmaron el año pasado un acuerdo de cooperación en materia de defensa.

“Es importante que la OTAN se tome en serio no solo esta compra, sino también la militarización general de Serbia y que considere este tema con seriedad”, dijo Maqedonci.

Kosovo declaró su independencia de Serbia en 2008, pero Belgrado no lo reconoce como un Estado soberano y lo considera parte del territorio serbio. EFE

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