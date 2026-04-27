Kosovo condena a tres serbios por intento de secesión armada

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Un tribunal de Kosovo condenó este viernes a tres serbios a altas penas de prisión, acusados de haber participado en 2023 en un intento de secesión armada encabezado por un comando paramilitar en el norte del país.

El veredicto, muy esperado, fue celebrado inmediatamente por responsables políticos kosovares y denunciado por Serbia.

«Son culpables (…) Se ha probado que intentaron segregar el norte de Kosovo para anexionarlo a Serbia», declaró Ngadhnjim Arrni, juez de un tribunal de primera instancia de Pristina.

Dos de los acusados fueron condenados a cadena perpetua y el tercero, a 30 años de cárcel.

Los tres condenados formaban parte de un comando paramilitar compuesto por varias decenas de hombres que primero mataron a un policía kosovar en una barricada.

Luego se atrincheraron en el monasterio de Banjska (norte), cerca de la frontera con Serbia, y empezó entonces un intenso tiroteo con las fuerzas especiales kosovares.

Tres miembros de este grupo resultaron muertos.

La mayoría de los 45 acusados se encuentran prófugos, incluido el presunto jefe del comando, Milan Radoicic.

El tribunal rechazó la petición de la Fiscalía para juzgarlos en rebeldía.

«Esta decisión es la prueba de que el ataque contra la policía de Kosovo, contra el orden constitucional y contra la seguridad de nuestro país no quedará impune», escribió en las redes sociales Albulena Haxhiu, presidenta en funciones de Kosovo.

Desde Serbia, la oficina del Gobierno serbio para Kosovo calificó el veredicto de «draconiano» y acusó al tribunal de actuar bajo presiones políticas del «régimen antiserbio de Pristina».

La Fiscalía, que había solicitado la cadena perpetua para los tres condenados, los acusó de «preparar y cometer actos terroristas» para intentar «segregar la parte norte de Kosovo», donde hay municipios de mayoría serbia.

Kosovo, cuya población es mayoritariamente de origen albanés, es una antigua provincia serbia que proclamó su independencia en 2008. El gobierno de Belgrado nunca la ha reconocido.

El ataque de Banjska se produjo el 24 de septiembre de 2023. Tras ser repelidos por las fuerzas kosovares, la mayoría de los miembros del grupo huyeron a Serbia y dejaron tras de sí un enorme arsenal.

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