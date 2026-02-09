Kosovo niega que la guerrilla independentista cometiera crímenes en la guerra con Serbia

2 minutos

Skopie, 9 feb (EFE).- La presidenta de Kosovo, Vjosa Osmani, ha negado este lunes que la guerrilla Ejército de Liberación de Kosovo (UCK, en albanés), que luchó por la independencia de Serbia en la década de 1990, cometiera crímenes de guerra o que sus acciones se puedan equiparar a las del «agresor genocida serbio».

Osmani ha reaccionado así a la petición de 45 años de cárcel contra el expresidente kosovar Hashim Thaçi y otros tres acusados por crímenes de guerra y lesa humanidad, formulada por la Fiscalía del Tribunal Especial para Kosovo.

Ese tribunal, creado en 2016, es parte del sistema judicial de Kosovo pero con sede en la Haya (Países Bajos), juzga si la guerrilla independentista albanokosovar cometió crímenes de guerra en sus enfrentamientos contra las fuerzas serbias en 1998 y 1999.

«La guerra de la UCK fue justa y limpia. Esa verdad no puede cambiarse por intentos de reescribir la historia o de empañar y devaluar la lucha del pueblo de Kosovo por la libertad», escribió en la red Facebook la presidenta de esta exprovincia serbia, que declaró unilateralmente la independencia en 2008.

Thaçi y otros tres exdirigentes de la guerrilla están acusados de persecución, asesinato, tortura y desapariciones forzosas de civiles y opositores a los que los acusados consideraban «colaboradores» o «traidores» durante la guerra, que terminó en 1999 con los bombardeos de la OTAN que expulsaron a las tropas serbias de Kosovo.

“Genocidio, crímenes contra la humanidad y de guerra es lo que Serbia cometió contra el pueblo de Kosovo durante siglos», aseguró Osmani.

El partido gubernamental ‘Autodeterminación’ también criticó la imputación, calificándola de políticamente motivada, y dijo que cambia el foco de atención del agresor a la víctima.

Thaci fue primer ministro de Kosovo entre 2004 y 2008 y presidente entre 2016 y 2020. EFE

ib-as/fpa