Kremlin: EE.UU informó a Rusia sobre el resultado de las negociaciones con Kiev en Florida

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Moscú, 25 mar (EFE).– Estados Unidos ha informado a Rusia sobre los resultados de las negociaciones con Ucrania en Florida el pasado sábado, informó este miércoles el Kremlin.

«El sábado pasado tuvieron lugar conversaciones con la delegación ucraniana en Florida. Nos informaron detalladamente sobre los resultados y ahora sabemos dónde nos encontramos», dijo el asesor de Asuntos Internacionales de la Presidencia rusa, Yuri Ushakov, citado por la agencia TASS.

Agregó que por el momento nadie ha consensuado con Rusia el acuerdo sobre el arreglo del conflicto.

“No sabemos nada sobre eso, porque, hasta donde yo sé, nadie preparó el texto de ese acuerdo. Al menos, nadie lo coordinó ni lo discutió con nosotros», dijo.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, afirmó horas antes que Moscú y Washington continúan sus contactos sobre Ucrania.

“Moscú mantiene contactos con los estadounidenses a través de los canales habituales. Estamos recibiendo información sobre lo que está sucediendo”, dijo Peskov a la prensa.

Asimismo, agradeció los esfuerzos de Estados Unidos para “garantizar las condiciones” propicias para la búsqueda de una solución al conflicto ucraniano.

Previamente, Moscú reconoció que las negociaciones sobre Ucrania estaban “en pausa”.

Una delegación ucraniana se reunió el sábado en la ciudad estadounidense de Miami con emisarios de la Casa Blanca, con el fin de seguir negociando los documentos para poner fin a la guerra e intentar concretar una nueva reunión trilateral con los rusos que quedó aplazada por la guerra en Irán.

Para Kiev, lo más importante ahora mismo es entender hasta qué punto Rusia está dispuesta a avanzar hacia un final real de la guerra y cuán dispuesta está a hacerlo de manera honesta y digna, señaló Zelenski, especialmente ahora cuando, debido a la guerra en Irán, «los problemas geopolíticos han aumentado».

La atención de EE.UU. se ha desviado de Ucrania por los ataques que inició hace tres semanas junto con Israel contra Irán. Zelenski intenta que el presidente estadounidense, Donald Trump, no se olvide de la guerra rusa y continúe mediando para lograr un alto el fuego.

La última reunión trilateral con Rusia bajo mediación de EE.UU. tuvo lugar a mediados de febrero en Ginebra y una nueva ronda iba a celebrarse en marzo, pero finalmente fue postergada por la guerra en Oriente Medio.EFE

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