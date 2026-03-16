Kristersson dice que Suecia está concentrada en Ucrania

1 minuto

Copenhague, 16 mar (EFE).- El primer ministro sueco, Ulf Kristersson, dijo este lunes que Suecia está concentrada en Ucrania y descarta participar en una eventual misión militar para mantener abierto el estrecho de Ormuz, cerrado por Irán en respuesta a los ataques de Estados Unidos e Israel.

«No es actual hacer algo en esta situación», dijo Kristersson a la agencia de noticias sueca ‘TT’.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había advertido la víspera de que la OTAN se enfrentaría a un futuro «muy malo» si los países miembros no prestan ayuda a Washington para permitir el paso de buques por ese enclave estratégico para la economía mundial.

Kristersson señaló que las posibilidades de Suecia de influir son pocas y que los recursos están concentrados en Ucrania, además de relativizar las amenazas de Trump.

«Hay que mantener la calma. Se dicen muchas cosas. Pero participar no es actual para la parte sueca», afirmó Kristersson.

La situación del estrecho de Ormuz es discutida este lunes en la reunión del Consejo de la Unión Europea (UE) en Bruselas.

Varios de los responsables de Exteriores se mostraron a su llegada reacios a ampliar la misión naval comunitaria en la región o a enviar más barcos y subrayaron la importancia de evitar una escalada de precios de la energía, por lo que es importante terminar la guerra. EFE

alc/smm/alf