Kuwait y Arabia Saudí reportan nuevos ataques en su territorio

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Redacción internacional, 27 mar (EFE).- Kuwait y Arabia Saudí informaron este viernes de nuevos ataques con drones sobre su territorio, en la víspera de cumplirse un mes de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, que provocaron el inicio de la guerra en Oriente Medio.

Kuwait derribó dos drones en diferentes zonas del país, informó en X el portavoz de la Guardia Nacional, Jad’an Fadel, que también señaló que estas interceptaciones «se enmarcan en los esfuerzos continuos para mejorar la seguridad, proteger lugares vitales y contrarrestar cualquier amenaza potencial».

Dos horas antes, el Ejército kuwaití indicó que sus defensas aéreas estaban respondiendo a ataques de «misiles y drones hostiles», sin que se sepa si estos derribos corresponden a los mencionados previamente.

El Ministerio de Defensa saudí también comunicó durante la noche varios ataques, todos ellos en la región oriental. Según publicó en X, el escudo antiaéreo del país destruyó al menos seis drones, según el recuento de los comunicados oficiales.

La víspera, Emiratos Árabes Unidos aseguró que sus defensas aéreas habían interceptado 372 misiles balísticos, 15 misiles de crucero y 1.826 drones procedentes de Irán desde el inicio de la guerra que provocaron la muerte de al menos 11 personas, dos miembros de las fuerzas armadas y ocho víctimas extranjeras, y 169 heridos.

La mayoría de los países de Oriente Medio que albergan bases militares y comparten intereses con Estados Unidos y países aliados han sido objetivo de ataques iraníes desde el 28 de febrero, cuando EE. UU. e Israel lanzaron una ofensiva contra la República Islámica. EFE

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